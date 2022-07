El PP culpa al Gobierno de “llegar tarde” al problema del agua en la zona Norte de Córdoba

El diputado del Partido Popular en la Diputación de Córdoba Manuel Torres, ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez de “llegar tarde” para buscar una solución al problema del agua en la Zona Norte de la provincia de Córdoba. Al diputado provincial le sorprenden las manifestaciones del presidente de Emproacsa, Esteban Morales, cuando dice que las administraciones del PSOE, Gobierno central y Diputación, están dispuestas a dar una solución al problema de La Colada. “No se trata de estar dispuestos, se trata de que es su responsabilidad y su competencia garantizar el abastecimiento de agua potable a esta zona y durante mucho tiempo han estado de brazos cruzados atacando al gobierno andaluz y sin promover ninguna vía de solución; hemos perdido un tiempo precioso y ahora vamos tarde”, ha afirmado Manuel Torres.

El diputado ha recordado que la Junta de Andalucía siempre ha estado defendiendo que hay que dar solución al problema del agua. “Tanto es así que en estos tres años la única administración que ha velado por garantizar el agua en la Zona Norte ha sido la Junta, que reactivó el proyecto de conexión de La Colada con Sierra Boyera al llegar Juanma Moreno al gobierno, rescatando un proyecto que estaba abandonado desde 2009”. Además, ha recordado también que “desde primera hora la Junta y el PP manifestaron que había que incluir en el Decreto de Sequía del Gobierno de España el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera para que fuera obra de emergencia y sin embargo la dejó fuera; a consecuencia de esto a día de hoy nos vemos con este problema, y encima quieren trasladar la responsabilidad a la Junta que la única administración que ha hecho sus deberes”.

Ante las declaraciones del ministro Planas, el diputado popular ha recordado que el Partido Popular ha venido demandando una solución desde hace meses. “Hemos pedido en repetidas ocasiones tanto al propio ministro de Agricultura como a la ministra de Transición Ecológica el trasvase de Puente Nuevo a Sierra Boyera planteado por la propia Confederación y en un principio apoyado por Emproacsa, y el Gobierno del PSOE lo ha rechazado dando la espalda a la Zona Norte, excluyendo del Decreto de Sequía esa obra de emergencia que de haberla ejecutado a estas alturas estaría próxima a finalizar con una solución a tiempo”.

Ante la solución de canalizaciones en superficie que propone la Diputación, el diputado provincial ha manifestado que “esa propuesta requiere tiempo que no tenemos; es una solución que llega tarde a consecuencia de que el Gobierno de España han estado ausente desde finales del año; además requiere una inversión económica y técnica de suministro de materiales, suministro energético, etc. de forma que esa infraestructura difícilmente estaría disponible para octubre y no daría solución al grave problema de agua que tenemos en Los Pedroches y el Guadiato; por eso se ha calificado como ocurrencia porque no dará una solución a tiempo para nuestros vecinos”.

Manuel Torres ha desmontado la versión de Estaban Morales en cuanto a la inversión del gobierno andaluz en infraestructuras hídricas en la provincia de Córdoba. “Si alguien ha movilizado recursos e inversión en infraestructuras hídricas ha sido la Junta de Andalucía que, de los 1.500 millones que ha movilizado en estos tres años y medio, más de 146 millones son proyectos que se han realizado, están ejecutándose o están proyectados en la provincia de Córdoba”.

Además, el gobierno andaluz a través del Decreto de Sequía autonómico ha destinado 143 millones de euros para infraestructuras hidráulicas teniendo competencia solo en el 33% de Andalucía. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez, con competencia en el 66% del territorio andaluz, solo han destinado 9 millones para toda Andalucía, y ello a pesar que el Gobierno de España dispone de 1.400 millones de los fondos Next Generation para afrontar inversiones para combatir la sequía y mejorar las infraestructuras hídricas, ha explicado Manuel Torres.

Baño en La Colada

Sobre las reacciones de IU ante la prohibición temporal del baño en La Colada por la presencia de cianobacterias potencialmente tóxicas, el diputado popular ha lamentado el desconocimiento de esta formación política.

“La Junta de Andalucía no puede ocultar ningún análisis de muestras de un organismo que no gestiona. El organismo que gestiona La Colada y quien hace los análisis de las aguas es la Confederación Hidrográfica del Guadiana, dependiente del Gobierno central del que forma parte IU bajo el nombre de Unidas Podemos”, ha afirmado recordando que la administración autonómica, ante los resultados de las analíticas recibidas, debe hacer cumplir la normativa sanitaria que restringe el baño como medida preventiva para la salud de los usuarios. “Esperamos que ese problema se solucione lo antes posible y los usuarios puedan volver a contar con ese recurso”, ha concluido.