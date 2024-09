Hacemos pedirá explicaciones al alcalde por “incumplir su compromiso” de un Plan de Sinhogarismo

El grupo de Hacemos Córdoba en el Ayuntamiento de la capital exigirá este jueves en el Pleno explicaciones al alcalde, José María Bellido, por “incumplir su compromiso de un plan para erradicar el sinhogarismo, que debía estar listo en 2020”, después de que “se aprobó en 2019 por el Pleno”.

Según ha detallado el grupo en una nota, “en aquel momento, el Consistorio se comprometió a desarrollar, entre otras cosas, un plan estratégico en seis meses, pero a día de hoy, la ciudad sigue sin ese documento esencial”.

“Meses más tarde desde el incumplimiento de ese plazo, el equipo de gobierno justificó la demora en la espera del plan de la Junta de Andalucía, que fue presentado hace más de un año, pero Córdoba continúa sin acciones concretas”, han advertido.

Así, han apuntado que “este plan es clave para coordinar políticas y trabajos con los colectivos que forman parte de la Red Co-habita, un espacio fundamental y una herramienta para apoyar a las personas sin hogar”.

Ante ello, Hacemos ha reprochado “la inoperancia del alcalde y su equipo, quienes no sólo no han impulsado el Plan de Sinhogarismo, sino que no dinamiza ni coordina el trabajo de la Red Co-habita, que agrupa a los colectivos que trabajan día a día con las personas sin hogar, y su actividad es clave para ofrecer soluciones integrales”. Sin embargo, “el Consistorio ha sido la parte más pasiva en su funcionamiento”, han apostillado.

Desde el grupo han asegurado que llevan “meses observando cómo el Ayuntamiento no se implica, no colabora y, mucho menos, dinamiza esta red”, a la vez que han criticado que “el alcalde no cree en las políticas sociales, ni tiene sensibilidad hacia las personas sin hogar”. “Es fundamental que el Consistorio abandone su postura de inacción, participe activamente en esta red y preste los recursos económicos necesarios para implementar estas políticas de forma efectiva”, han señalado.

También, han subrayado “la necesidad urgente de protocolos específicos para personas sin hogar que tengan problemas de salud mental, un área desatendida por el gobierno local por la ausencia de ese plan estratégico”.

Centro de emergencia habitacional

Otro ejemplo de “la nula apuesta” del alcalde con las políticas hacia las personas sin hogar es “la prolongada clausura del Centro de Emergencia Habitacional, un proyecto que lleva cinco años sin abrir”, han indicado desde Hacemos.

Este espacio, impulsado durante la etapa de IU, “debería estar al servicio de las personas que requieren recursos habitacionales, pero su cierre refleja la falta de compromiso del equipo de gobierno con las políticas sociales”, han lamentado, para remarcar que “es inadmisible que, después de cinco años, el alcalde siga sin poner en marcha este centro”.

De este modo, han exigido “una gestión pública y colaborativa, de la mano de los colectivos que ya trabajan en la Red Co-habita”.