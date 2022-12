Una investigación de la UCO sobre una enfermedad emergente del cerdo recibe un premio internacional

Un trabajo de investigación sobre una enfermedad emergente del cerdo, publicado en la revista Veterinary Pathology y realizado por personal del grupo de investigación de la Universidad de Córdoba UCO 'Anatomía Patológica Animal' (UCO-PIG), ha recibido el premio 'Davis-Thompson Foundation Veterinary Pathology Award 2022', otorgado por la Fundación Davis-Thompson al mejor trabajo publicado en dicha revista en 2021.

Según ha informado la UCO en una nota, el premio, que se entregó el pasado 14 de noviembre en la reunión anual del Colegio Americano de Patología Veterinaria de Boston (Estados Unidos), ha valorado el contenido, presentación y significancia en el campo de la patología veterinaria de la investigación.

En concreto, el artículo se centra en el estudio de la melanosis coli, un oscurecimiento anormal de la mucosa del colon en los cerdos. En estos animales la melanosis coli se descubrió por primera vez en 2015. Sin embargo, en la actualidad existe poco conocimiento sobre sus causas, por lo que el estudio permite profundizar en este campo.

A partir de muestras remitidas desde diferentes mataderos de las provincias de Granada y Málaga, el estudio identificó las potenciales causas de esa coloración anormal oscura en el colon de porcinos. En concreto, el trabajo identificó el pigmento lipofuscina como el responsable de la coloración verde oscura de la mucosa intestinal.

Dentro de las causas relacionadas con esta condición detectaron que los niveles de sulfatos en el agua de bebida de los animales afectados superaban los límites permitidos, contribuyendo su metabolización a la aparición de esta coloración indeseable, la cual tiene un gran impacto económico para el sector agroalimentario porcino ya que limita las exportaciones que puedan hacerse.

El trabajo, titulado 'Melanosis Coli in Pigs Coincides With High Sulfate Content in Drinking Water', ha contado con la participación de los investigadoras e investigadores del grupo UCO-PIG Irene Magdalena Rodríguez Gómez, Jaime Gómez Laguna, Inés Ruedas Torres, José Sánchez Carvajal y Librado Carrasco, quien además es director general de Planificación de la Investigación de la Junta de Andalucía.

También se encuentran entre los autores Ángel Garrido-Medina, de la empresa ganadera Piensos Jiménez S.L., y Gabino Roger-García, de la empresa Jisap, y junto a ellos completarían el grupo UCO-PIG el investigador Francisco José Pallarés Martínez y las becarias predoctorales Fernanda Larenas Muñoz, Carmen Álvarez Delgado y Karola Fristiková.