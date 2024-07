Bellido ve una “previsión prudente” en los 11 millones de los tributos del Estado que ahora son 22

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha señalado este miércoles que de los 22 millones de euros que recibirá el Ayuntamiento provenientes de la liquidación de la Participación en los Tributos del Estado (PTE), once de ellos, partiendo de una “previsión prudente”, están presupuestados para las empresas municipales de Aucorsa y Sadeco, además de otras inversiones, mientras que “los once restantes”, con los que no se contaba en principio, “dice la ley que hay que destinarlo a quitar deuda”.

Así lo ha expresado Bellido en respuesta a preguntas de los periodistas en una atención a medios, donde ha explicado que “los ayuntamientos tuvimos un problema” a la hora de elaborar los presupuestos del 2024: la cuantía de la liquidación de la Participación en los Tributos del Estado “no la sabíamos”, aunque en el caso de Córdoba “fuimos previsores”.

Esta previsión se debe, según ha explicado, al hecho de estar presentes “tanto en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) como en la Comisión Nacional de Administración Local, el órgano mixto entre el Gobierno y la federación, para tratar todos los temas que tienen que ver con financiación”, de modo que “pudimos acceder rápido a esa información”.

Así las cosas, el Ayuntamiento optó por “presupuestar lo que, 'a priori', parecía que iba a poder venir, que aplicando una regla tres, porque no teníamos nada más que el dato global de la liquidación de todos los ayuntamientos, eran once millones de euros”, que están “presupuestados”. Además, ha detallado, “pusimos una previsión prudente, que es que hasta que no supiéramos con certeza que eran esos once millones de euros y venían, no podíamos gastarlos, por prudencia financiera”.

Sin embargo, los once millones restantes y que no están presupuestados, según la ley, hay que “destinarlos a quitar deuda”, por lo que el Ayuntamiento cordobés va a “esperar hasta el fin de año, porque eso hay que medirlo en términos globales, no es solo por esos once millones sino por todos los ingresos del Ayuntamiento en general”, para ver “cómo va la liquidación de ingresos y, en función de cómo vaya, lo que efectivamente sean ingresos de más en el cómputo global irán también a amortización de deuda”, ha apostillado el alcalde.