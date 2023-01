El Congreso Internacional Científico de Turismo de Córdoba, pionero en aunar academia y gestión

Córdoba acogerá los días 23 y 24 de febrero la novena edición del Congreso Internacional Científico Profesional de Turismo Cultural, el primero a nivel mundial en aunar conocimientos académicos y gestión en el sector turístico.

Bajo el título de ‘La identidad cultural como factor de progreso humano’, la próxima edición del congreso se ha presentado este jueves en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, en el stand de la provincia de Córdoba. El Patronato Provincial de Turismo y la Universidad Loyola organizarán este evento que se convierte en “un foro privilegiado de debate y análisis, de transferencia de conocimiento entre gestores públicos y entidades privadas”, ha dicho la delegada provincial de Turismo, Inmaculada Silas.

Este encuentro “posiciona a Córdoba, ofrece técnicas y herramientas para el sector turístico y también se convierte en un punto de encuentro, de exhibición de Córdoba y su provincia” a nivel internacional, entre quienes participan en el congreso, que provienen de países de América y Europa.

Por su parte, la responsable del congreso por la Universidad Loyola, Genoveva Millán, ha explicado en Fitur que este congreso fue el “primero a nivel mundial que combinó la parte académica y la parte profesional” para el sector turístico, con el objetivo de promover “sinergias comunes”.

El congreso se dividirá en distintas mesas de debate, que se centrará en segmentos del turismo como la gastronomía, la religión o las tecnologías, entre otros, y que tratarán de responder cómo se adapta la oferta turística a los nuevos productos.

Así, se busca la consolidación y reconocimiento del sector turístico como motor desarrollo económico, asentando el uso de las nuevas tecnologías con el emprendimiento, junto a conocimientos sólidos de investigaciones académicas que sirven al turismo.

Asimismo, en el congreso se compartirán experiencias de los distintos países del mundo presentes, sobre iniciativas turísticas y también sobre cómo se ha afrontado la salida del sector tras la crisis derivada de la pandemia de la Covid.

Córdoba se convertirá también en escaparate internacional del turismo de la capital y la provincia a través de un congreso que se desarrolla en tres idiomas -español, inglés y portugués-, y cuyos resultados se publican en revistas especializadas internacionales con alto impacto.

