Emacsa apuesta por la concienciación ambiental en el uso del agua y el saneamiento

Las últimas informaciones y estudios sobre el calentamiento global y sus consecuencias destapan la necesidad de concienciar a la sociedad sobre el impacto que tienen las personas y las corporaciones en la correcta gestión de los residuos que se generan de forma continua. Además, la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) pone el foco en el uso del agua dentro de los hogares, puesto que con el actual ritmo de consumo las reservas de agua dulce se verán comprometidas en dos años.

Durante 2023, se ha vivido un intenso periodo de sequía seguido de la llegada de tormentas y lluvias torrenciales en diversas zonas de Andalucía. Según los estudios de la Junta de Andalucía respecto a la incidencia del cambio climático en este territorio, hasta 2040 se prevé un descenso del 10,3% de las lluvias en la provincia de Córdoba y un incremento de la temperatura media de 1,51 grados. Además, se suma la previsión de episodios de fuertes lluvias torrenciales.

Esto supondrá el descenso de reservas de agua potable en la provincia, por lo que desde Emacsa, la empresa pública de Córdoba encargada de abastecer de agua potable a los municipios, recomiendan hacer un uso sostenible y consciente. Apuntan que el objetivo es evitar el malgasto de agua, es decir, reconocer la cantidad que se utiliza y evitar su uso innecesario.

La generación de basura y residuos tóxicos también repercute en la calidad del agua, ya que se depositan en los fondos marinos y afecta a los animales marinos que más tarde se pescarán para consumo humano. Emacsa anima a diferenciar los residuos sólidos de los líquidos, así como los materiales de los que están compuestos para propiciar su correcta gestión ambiental y evitar que contaminen el agua. Además, recuerda que mientras más contaminada salga de los hogares, más complejo es el proceso de descontaminación.

En la Tierra tan solo un 1% de agua es apta para consumo, por lo que, atendiendo al ritmo actual de consumo, para 2025 el 90% de las reservas de agua dulce estarán agotadas. Por ello, Emacsa aconseja revisar el gasto de agua en los hogares y revisar los grifos que gotean.

En definitiva, la principal propuesta de Emacsa para conseguir la concienciación ambiental de la población es no incorporar a las aguas residuales elementos líquidos y sólidos no permitidos, así como evitar el malgasto de agua potable y recordar que no es un recurso duradero ante la actual situación de emergencia climática.

Emacsa ha puesto en marcha numerosas medidas sostenibles, entre ellas la apuesta por las energías renovables, la adquisición de vehículos eléctricos, la digitalización de sus procesos para sustituir el papel y la reducción de las fugas a menos del 10%, muy por debajo de la media nacional