Un Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías marcado por la situación

Muy diferente a todos los anteriores. También a lo que, de esta forma, es habitual. Es la consecuencia directa de la pandemia de Covid-19. La nueva normalidad todavía no es, y va a tardar en serlo, una normalidad real. De ahí que la celebración en la calle de la cita, como de otras cualesquiera, no sea posible. Por tal motivo, el tradicional acto con el que la Agrupación de Cofradías abre la Cuaresma, sólo en lo que a su propia programación se refiere, va a tener una manera muy distinta a la conocida. Se trata del Vía Crucis de las hermandades, como también se le denomina, que en esta ocasión se va a desarrollar únicamente en el interior de la Mezquita Catedral. Como es lógico, las razones de este formato son la crisis sanitaria y las restricciones existentes por la misma. No obstante, Nuestro Padre Jesús Nazareno no va a dejar de presidir el rezo de las estaciones en el primer templo de la diócesis.

En efecto, el titular de la hermandad homónima, radicada en la iglesia hospital también de mismo nombre, va a ser el protagonista devocional esta vez. Jesús Nazareno, talla anónima de finales del siglo XVI o principios del XVII, es elegido este año con motivo del 50 aniversario de la reorganización de la cofradía a la que da advocación. El Señor con la Cruz a cuestas va a ser portado en el interior de las naves catedralicias en las andas en que suele ser llevado en el Vía Crucis que su corporación celebra cada año en Viernes de Dolores. Por supuesto, debido a la situación, que marca la celebración como cualquier otra, no va a recorrer las calles de Córdoba ni a la ida hasta el principal templo de la ciudad ni a la vuelta hasta su sede canónica.

De esta forma, la Mezquita Catedral se presenta en esta ocasión como centro único, y no referencial porque siempre lo es, del Vía Crucis de la Agrupación de Cofradías de 2021. El comienzo está fijado a las 18:00 y el cortejo compuesto por representantes de las corporaciones va a ser más reducido que otros años, también por las convenientes normas de seguridad y sanitarias. Por supuesto, todas las hermandades van a estar presentes, y esto es tanto las de Gloria como las de Penitencia, ya realicen sus salidas procesionales sin llegar a Carrera Oficial o dentro de ésta.

Acerca del rezo de las estaciones, la lectura se va a efectuar, como siempre, desde el altar mayor de la Mezquita Catedral y cada una va a contar con la representación de una cofradía. Las hermandades participantes en este sentido son: Santo Sepulcro, Resucitado, Entrada Triunfal, Villaviciosa, Penas, Huerto, Amor, Fátima, Esperanza, Rescatado, Merced, San Rafael y Vía Crucis. Claro está, la decimocuarta estación va a estar señalizada por la corporación de Jesús Nazareno.