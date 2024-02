Emilio González: “A día de hoy, el debate de la Madrugada creo que es innecesario”

Desde hace años la Semana Santa de Córdoba cuenta con más de un anuncio. Antes del Pregón tiene lugar otro. Es el de Juventud, con el que la Agrupación de Cofradías otorga un justo protagonismo a las nuevas generaciones de las hermandades. Y dicho pronunciamiento corresponde este año a Emilio González, miembro de la corporación del Cristo de Gracia. Será el sábado cuando ofrezca a voz viva su texto. Lo hará en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced a partir de las 13:00.

Tiene sólo 21 años y González ya cuenta con una amplia trayectoria cofrade. Vistió el hábito nazareno a los nueve, entró en la cuadrilla del pasito de la Santa Cruz a los 14 y participó como costalero en la procesión extraordinaria por el cuarto centenario de la llegada a Córdoba del Santísimo Cristo de Gracia con apenas 15. En su oratoria hará un trazado personal de la Semana Santa, pero también se mostrará reivindicativo. Por cierto, la Agrupación Musical Cristo de Gracia pondrá sus sones.

PREGUNTA (P). Te menciono tres palabras: pregonero de Juventud. ¿Cómo recibiste la noticia de tu designación?

RESPUESTA (R). Recibí la noticia de una manera curiosa. Estaba en el coche y recibí la notificación. No pude prestarle atención. Cuando aparqué y vi “Emilio, ¿te puedo llamar?” de un número que no tenía guardado sentí que iba a ser una buena noticia. Ya cuando recibí la llamada de la Agrupación me quedé completamente perplejo. Nunca te esperas una noticia de este calado. Estás contento, pero un poco en shock.

P. ¿Es más un honor o una responsabilidad?

R. Creo que es un honor y una responsabilidad a partes iguales. Un honor siempre conlleva una gran responsabilidad, y más de este calado. Pregonar la Semana Santa desde el punto de vista joven es algo muy grande. Tienes que poner en valor tantas cosas que intentas filtrar y seleccionar lo que quieres reivindicar y transmitir.

P. Con sólo 21 años ya tienes un amplio recorrido cofrade. ¿Qué significado tiene para ti y en tu vida ese aspecto?

R. Sinceramente, creo que puedo asegurar que sería incapaz de imaginar mi vida sin este sentimiento cofrade, sin el reflejo de la fe cristiana en el mundo de las cofradías, que me ha hecho crecer tanto como persona. Me ha aportado valores que no he encontrado fuera y que van más allá de la estación de penitencia y del recogimiento con que la hacemos en Semana Santa; con temas de caridad, de formación. Sin ellos estoy seguro de que no sería quien soy.

P. El titular de tu hermandad es uno de los más devocionales de Córdoba. ¿Por qué el Santísimo Cristo de Gracia?

R. Si soy sincero, sería incapaz de dar una respuesta certera a esta pregunta. Desde que era pequeño mi padre me ha llevado bajo sus brazos, igual que a él lo llevaron los suyos, y he vivido al amparo del Cristo de Gracia. Pero por qué el Cristo de Gracia es una pregunta tan compleja, que nos hemos hecho tantos hermanos que vivimos bajo su protección, que sólo Él sería capaz de respondérnosla.

P. Hablemos del Pregón, hasta donde se pueda. ¿Qué mostrarás el sábado?

R. Trataré de mostrar qué es la Semana Santa desde un punto de vista joven, desde una corta edad y una temprana experiencia. Si bien no tenemos todos los recuerdos y las anécdotas de nuestros mayores creo que queremos igual a Dios. Eso es suficiente para poner en valor todo lo que tenemos y para tratar de hacerlo de una manera en que lo que se diga tenga sentido. No quiero que haga relleno. Quiero que quien vaya se lleve un mensaje que le cale y le haga reflexionar.

P. ¿Será un texto personal o reivindicativo de la generación a la que representarás?

R. Mentiría si dijera que no va a ser reivindicativo. Creo que un pregón siempre tiene que ser reivindicativo y no lo concibo de otra forma. A la vez que no lo percibo sin ese punto personal. Siempre hay que poner en valor esas cosas bonitas que tenemos y los aspectos que tenemos que mejorar. Por más que mejoremos, siempre los habrá. Para mí es lo bonito de la vida, tener siempre margen de seguir avanzando y caminando. Por supuesto, va a tener puntos personales en los que yo me traslado e intentaré trasladar a las calles de Córdoba, a las salidas de los pasos, a las vivencias previas.

P. ¿Cuál es tu percepción de la juventud en relación con las hermandades?

R. Cada día se está haciendo más inconcebible una hermandad sin los jóvenes. Creo que siempre lo ha sido, pero ahora lo estamos poniendo más en valor. Nadie se imagina hoy en día una hermandad ya no sin grupo joven sino con los propios jóvenes. El que está debajo del paso, el que toca en la banda, el que está debajo de la túnica, el que está limpiando los enseres para los cultos. Sería inconcebible. Y creo que las hermandades, cada día, están tratando mejor a su juventud y se están dando cuenta de que más que el futuro es el presente.

P. Lo que está claro es que las nuevas generaciones son fundamentales para que las cofradías perduren, ¿no?

R. A raíz de la anterior, me hace mucha ilusión esta pregunta. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo. Si bien una hermandad es inconcebible sin su juventud, la juventud sería inconcebible sin sus mayores. Son los que hace dos días estaban en nuestro lugar y hoy son los que nos guían, los que nos marcan las pautas. Ellos tienen nuestra experiencia y la suya, van más allá, tres pasos por delante. Por mucho que quieras correr, tenemos que ir de la mano de ellos. Hay que poner también en valor los consejos que nos dan.

P. Acerca de la Semana Santa de Córdoba, ¿qué opinión tienes de su evolución?

R. Creo que la Semana Santa de Córdoba está evolucionando a pasos agigantados. Pero de igual manera lo hace sobre una base fuerte, con unos pilares rígidos. Si bien todo fluctúa, esto no es una cosa que vaya a pasar de un día para otro. Vamos a seguir creciendo y avanzando. Ojalá sigamos por este camino porque creo que es el adecuado.

P. Siempre tiene el reto de generar una Madrugada más intensa. ¿Crees que algún día se verá?

R. La Madrugada la vivo cada Jueves Santo llevando de recogida al Esparraguero. En serio, ya se ha tratado de poner en marcha una Madrugada en Córdoba en décadas anteriores y no se ha llegado al punto que se esperaba. Hoy en día tenemos la suerte de que tenemos a la Buena Muerte, que tiene al pueblo de Córdoba que va a rezarle y presenciar a sus titulares. Y lo hace con un recogimiento absoluto. En parte creo que quedaría corrompido ese recogimiento si tratamos de darle bombo a la Madrugada cuando ésta no es nuestra idiosincrasia. La Semana Santa de Córdoba va por otro camino. Y si el día de mañana es adecuado, ya se estudiará. Pero hoy en día ese debate que muchos tienen creo que es innecesario.

P. Por concluir, intento ponerte en un compromiso. Si es que hubiera algo, ¿qué cambiarías de la Semana Santa de Córdoba?

R. Compromiso ninguno. Personalmente, porque lo he tenido esa experiencia y todos han tenido una similar, ese momento de aglomeración en las calles. Un Domingo de Ramos en la Cruz del Rastro, Cardenal González cuando salen los pasos de Carrera Oficial, la plaza del Potro… Pero creo que al problema se le está buscando solución. Las propias hermandades han tomado la iniciativa de sacrificar el paso por calles por las que llevaban pasando tantos años por el bien de los hermanos y de Córdoba en general. Y sobre todo por los nazarenos, que no van a tener tanto tiempo de parón en la calle con tantas aglomeraciones. Así se va a disfrutar mucho más de nuestra Semana Santa.