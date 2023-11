La XI Copa Covap vuelve a escena con la misma ambición

La Copa COVAP inicia su segunda década con el compromiso, una vez más, de impulsar hábitos de vida saludable y deporte. Esta iniciativa educativa y deportiva, lanzada en 2013 y promovida por la Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), comienza su undécima edición con el objetivo de recorrer la geografía andaluza y sensibilizar en valores a unos 4.000 niños y niñas de 256 equipos de fútbol y baloncesto y a sus familias a través de charlas educativas y ejercicio físico.

El evento de presentación, celebrado en la tarde del 15 de noviembre en el Hotel Palacio del Bailío de Córdoba, ha girado en torno a los ocho valores que transmite la Copa COVAP y que ya ha trasladado a más de 35.000 menores por 40 localidades andaluzas desde que diera comienzo el proyecto: el trabajo en equipo, la confianza, el compromiso, la responsabilidad, la igualdad, el respeto, la honestidad y el esfuerzo. El periodista Ángel Acién ha conducido un año más el evento de presentación, que ha contado con la asistencia de personalidades destacadas como el antiguo embajador de la iniciativa y ex deportista internacional Fernando Romay, que ha estado acompañado por el presidente de COVAP, Ricardo Delgado.

En el evento también han estado presentes Antonio de Torres, presidente en la Federación Andaluza de Baloncesto (FAB), y Pablo Lozano, presidente de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Asimismo, han asistido delegaciones de cada uno de los ayuntamientos que serán sede en esta edición, como Marian Aguilar, presidenta del Imdeco y delegada de Igualdad y Deportes por el Ayuntamiento de Córdoba.

Por su lado, el presidente de Covap ha aclarado que, a pesar de que los años siguen pasando, las palabras de la primera edición siguen estando en “vigor”, por lo que a este evento no viene a hablar de productos sino que unos “valores” que son la “razón de ser” de la cooperativa como son “el trabajo en equipo, la honestidad, el esfuerzo, el compromiso y la solidaridad”. “Igualmente vigentes porque no sé si más que nunca esta sociedad está necesitada de valores firmes. No hay nada más que mirar alrededor la división que tenemos, de guerras y demás. Y por eso estamos absolutamente decididos a darle continuidad en una segunda década para que como hilo conductor en deporte y paralelamente lo acompañe ese trabajo de formación, de educación, hacia los más jóvenes, los niños y las niñas andaluzas”.

Por su parte, Antonio de Torres ha incidido en la vida que aún tiene una competición que apuesta por la salud, tal y como lo hace “intrínsecamente” el deporte. “Había un director, un consejero de la Junta de Andalucía que decía que cuando ibas a la farmacia y tenías, por ejemplo, la tensión alta y te dicen que andes un poco, están recetando en ese momento deporte, están recetando salud”. Mientras tanto, Pablo Lozano ha felicitado a Covap por dicha apuesta y ha apuntado que todos tienen un objetivo en común que es que “los niños se ilusionen con su deporte y con una competición”. “Lo más importante es que el torneo es la excusa para educar a nuestros niños y a nuestras niñas para educarlos en valores”.

Mientras tanto y en último lugar, Marian Aguilar ha aseverado que no solo los más pequeños practicarán deporte, sino que también va destinado a una “enseñanza de hábitos saludables”, siendo esta una generación que está acostumbrada a una “vida sedentaria” y cada vez más “individual”. “Desde el Ayuntamiento de Córdoba quiero dar la enhorabuena a la Fundación Covap y a su presidente porque estamos trabajando con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Ellos van a ser esa pieza de transformación en la sociedad y en este caso a través del deporte van a aprender unos valores muy positivos para la sociedad del mañana”.

Calendario y sedes de la Copa COVAP en 2024

Durante el evento se han presentado el calendario y los distintos emplazamientos donde tendrá lugar esta undécima edición, que comenzará en enero y finalizará en junio con la final:

28 de enero en Huétor Tajar (Granada).

11 de febrero en La Palma del Condado (Huelva).

10 de marzo en Herrera (Sevilla).

17 de marzo en Pozoblanco (Córdoba).

7 de abril en Conil de la Frontera (Cádiz).

21 de abril en Cártama (Málaga).

12 de mayo en Martos (Jaén).

26 de mayo en Viator (Almería).

15 y 16 de junio es la fase final, en un emplazamiento aún por determinar.

En cada fase provincial juegan 32 equipos, repartidos en tres categorías: ocho de baloncesto femenino, ocho de baloncesto masculino y 16 de fútbol mixto. El premio para los campeones y subcampeones es participar durante una semana en un campus de verano educativo.