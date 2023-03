Tajuelo anuncia su retirada de la natación internacional

Punto final a una etapa, aunque de seguido viene otra. Miguel Ángel Martínez Tajuelo, jienense de nacimiento pero cordobés de adopción, ha anunciado su retirada de la alta competición, después de casi dos décadas dedicado a la natación adaptada, donde ha llegado al más alto a nivel internacional defendiendo el nombre del Club Fidias Natación Integral. El propio deportista confirmó dicha decisión en una carta en la que repasaba sus 17 años de trayectoria deportiva, en los cuales ha representado a España en los cuatro Juegos Paralímpicos que se han celebrado. Es decir, de Pekín 2008 a Tokio 2020, pasando por Londres 2012 y Río 2016.

En dichas citas “siempre he sido finalista consiguiendo 10 diplomas paralímpicos”, además de competir en seis “campeonatos del Mundo y seis campeonatos de Europa cosechando un total de 22 medallas”, subraya Tajuelo. Un nadador de época y quien también ha sido titular del récord mundial en 100 metros espalda y de los récords de España en 50 metros espalda y 50 metros libres, mientras que las marcas nacionales en 100 y 200 libres categoría S3 aún siguen vigentes.

“En natación he vivido momentos de éxito y fracaso, pero siempre emocionantes y apasionantes en los que he alcanzado todas mis metas”, y “aunque me siento con fuerza y en forma para seguir luchando en la piscina, he decidido poner fin a mi etapa como nadador internacional”, continúa el escrito, en el que incide que quiere “vivir otras experiencias y afrontar nuevos retos”.

De este modo, el próximo 11 de abril a las 19:30 tendrá lugar el evento 'Tajuelo punto y seguido', el cual se oficializará presencialmente su retirada de la alta competición. El mismo tendrá lugar en el salón de actos de Casa de Cultura de Andújar, en Jaén.