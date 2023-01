Natalia Ramírez y José Antonio Trujillo vencen en Posadas

La temporada 2023 echó a rodar este domingo en la localidad de Posadas. Esta primera cita del calendario regional fue bien acogida por los ciclistas cordobeses y de otras provincias andaluzas que no dudaron en acercarse hasta el paraje de La Sierrezuela para disputar el III Rally Posadas. Ni la lluvia fue impedimento para que un importante número de bikers acudieran a la llamada del MTB Malendros, y pudieran disfrutar del estreno de año en la que fue la primera prueba del VIII Circuito Provincial Diputación de Córdoba BTT XCO 2023. Como es habitual, las categorías de escuelas fueron las encargadas de abrir la competición, disputándose varias mangas muy divertidas donde los jóvenes corredores demostraron sus habilidades sobre dos ruedas.

Posteriormente se dio paso a la manga central del día, la que engloba a las féminas a partir de cadete y a los máster masculinos. Entre las competidoras, destacar la actuación de la cadete Natalia Ramírez (CD MTB Tortugas Cojas), la más acertada sobre el trazado de cinco kilómetros dispuesto por la organización. En máster masculino, victorias en M30 para Rafael Nieto (CD Unión Sportme), para el experimentado Juan Pedro Trujillo (Conway Orquin CDC Trujillo) en M40 y en M50-60, el triunfo se lo adjudicó Enrique Ruiz (CD Sigmac Ciclyng Team).

La prueba se cerró con la manga conjunta masculina de categorías cadete, júnior, sub 23 y élite. Aquí los sub 23 fueron los protagonistas, con victoria global para José Antonio Trujillo (Conway Orquin CDC Trujillo) tras su duelo contra Juan José Arroyo (Gacosur Racing Team), que cayó del lado del biker cordobés.

Finalmente, los distintos ganadores por categorías fueron David López (CDC Agujas de Villafranca) y Ariadna López (CD FAM Bike Team) en Promesa, Óscar Lozano (CDC Agujas de Villafranca) y Blanca García en Principiante, Ángel Pérez (CC El Gallo) y Elena Tienda (Escuela Centauro Go Bike) en Alevín, José Antonio Córdoba (CD Ciclos Castillo FCM) y Carmen Parrado (CD Qalat Bike) en Infantil, Iker Pérez (Gacosur Racing Team) y Natalia Ramírez (CD MTB Tortugas Cojas) en Cadete, Álvaro Rojas (Gacosur Racing Team) y Alba Fernández (C José Manuel Moreno Periñán) en Júnior, José Antonio Trujillo (Conway Orquin CDC Trujillo) en Sub 23, Francisco José Medina (Medina Bike ClimasolVidal) en Élite, Rafael Nieto (CD Unión Sportme) en Máster 30, Juan Pedro Trujillo (Conway Orquin CDC Trujillo) en Máster 40 y Enrique Ruiz (CD Sigmac Ciclyng Team) en Máster 50-60.