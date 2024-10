El Museo de la Almendra conquista un punto ante el Jaén Paraíso Interior

Esta categoría es complicada, y más aún con el paso de las temporadas, gracias al trabajo realizado por todos los clubes que componen la Superdivisión femenina. Además, la exigencia del Museo de la Almendra Francisco Morales hace que la obligación por sacar el máximo de puntos posible sea real y eso, a veces, es difícil. Esta vez, el conjunto prieguense volvía al Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba para recibir a un Hujase Jaén Paraíso Interior que cerca estuvo de amarrar la victoria, pero las locales consiguieron firmar, en última instancia, el empate.

Y la contienda no empezó como se esperaba. La primera espada del Museo de la Almendra Francisco, Stefanska, se vio sorprendida ante la número uno del Hujase Jaén Paraíso Interior, Mori, y cayó derrotada por un contundente 0-3, sin apenas posibilidades. Sin embargo, Marija Galonja y Meng vencieron a Bueno y Janina, respectivamente, para ponerse por delante en el marcador del Centro de Tecnificación. Por tanto, el partido había cambiado drásticamente, con una pequeña ventaja para un conjunto prieguense que tenía en su mano poder puntuar como local.

Aun así, no iba a ser fácil. El Hujase Jaén Paraíso Interior no había dicho su última palabra, volviendo a la pista con una Janina que logró vencer a Stefanska e impuso nuevamente las tablas en el marcador. El quinto punto era más que importante, porque decidía si uno u otro se aseguraba, como mínimo, un empate, por lo que el Museo de la Almendra Francisco Morales confió en Marija Galonja que no pudo hacer nada ante el ímpetu de Mori, cayendo y esperando que en el último juego pudiese su equipo no irse de vacío de su propio templo.

Ahí salió Meng, la palista que se mostró más segura por parte del cuadro local durante la matinal de este sábado. En cambio, no era fácil su rival, ya que Bueno quería arrebatarle la victoria, pero eso no sucedió. Con este último triunfo, el Museo de la Almendra Francisco Morales suma un punto de oro y trabajado ante un conjunto jienense que estuvo cerca de salir de Priego de Córdoba con el botín en su totalidad.