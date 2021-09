Montilla Circus, los 'payasos' que dominan el flag football andaluz

El fútbol americano cada vez está más presente en el territorio europeo y, por ende, en España. La internacionalización del deporte, apoyado en una magnífica gestión de uno de los eventos deportivos más grandes de cada año, la Super Bowl, ha hecho que cada vez más personas se interesen por este deporte, así como por todas las variantes que trae consigo. Y una de esas es la denominada flag football -o fútbol bandera-, protagonista de este reportaje. El flag football, que comenzó como modalidad, y que ya se puede considerar un deporte independiente, es una variante del fútbol americano en la que se eliminan los placajes -también conocidos como downs- y se sustituyen por banderas que los jugadores cuelgan de su cintura. Al igual que cuando hay un placaje en el fútbol americano, cuando alguien logra arrebatarle una de las banderas a un jugador rival, el árbitro detiene el juego y empieza una nueva jugada. De esta manera, se limita el contacto físico y los riesgos que conllevan los placajes, dejando prácticamente intactas el resto de las normas que caracterizan al deporte rey en Estados Unidos.

Su origen data de la década de los 40, cuando los soldados estadounidenses pretendían practicar fútbol americano en las bases. Sin embargo, el riesgo de lesión era alto, por lo que surgió una nueva modalidad en la que se eliminaba en cierta medida ese riesgo: el flag football. Desde ese momento, la modalidad ha ido creciendo, tanto en practicantes como en popularidad, llegando hasta nuestros días. Hay variantes en la práctica del deporte -en Europa se suele jugar con menos integrantes y en un campo más pequeño- pero el fin es el mismo en todas ellas: el touchdown. Cada anotación equivale a seis puntos, tal y como ocurre en el fútbol americano, y da derecho al equipo a incrementar su cuenta de puntos mediante un ensayo. El equipo que cuente con más tantos cuando el árbitro pite el final es el ganador.

Pese a que el flag football tiene su origen y su principal núcleo de seguidores en Norteamérica, cada vez es más conocido y practicado en más y más sitios, llegando hasta Córdoba. El Montilla Circus, que nació bajo el amparo del Córdoba Bulls en 2016, no pudo comenzar mejor su andadura, logrando coronarse como campeones de Andalucía tanto en la temporada 2016-17, como en la 2017-18. Felipe Portero, actual presidente y jugador del club, ya se encontraba entre los figurantes de esa primera temporada de flag football en Montilla. En su charla con CORDÓPOLIS, Felipe recuerda cómo surgió la idea del Montilla Circus. “Todo surge de un grupo de tres amigos aficionados al fútbol americano: José Luis Sánchez, que ya jugaba a fútbol americano tackle en Córdoba Bulls; Manuel Yáñez, que es el actual vicepresidente de Montilla Circus; y yo, Felipe Portero. A raíz de la influencia de José, nos animamos a meternos en el mundo del arbitraje del fútbol americano, y nos gustó tanto que nos juntamos con otros amigos del Córdoba Bulls para montar un equipo y competir”, recuerda. Con el paso de los años, el Montilla Circus se desligó del Córdoba Bulls para formar su propio equipo de flag football.

La andadura de los ‘payasos’ -nombre con el que se conoce a los integrantes y seguidores del Montilla Circus- no ha podido ser mejor. Campeones tanto en 2017 como en 2018, subcampeones en 2019 y bronce en esta campaña en la Liga Andaluza de flag football. La única excepción de su palmarés fue la temporada 2020, que no se llegó a disputar por la pandemia. En cuanto a la división de las categorías, no existe una liga nacional como tal, sino que las ligas se dividen por regiones. Tal y como explica Portero, “las competiciones a nivel andaluz las organiza la Federación Andaluza de Fútbol Americano”, mientras que “una competición a nivel español como una liga nacional de flag football no existe por un motivo de desplazamientos y de duración de partidos”, ya que, al ser choques más cortos, los desplazamientos se suelen aprovechar para disputar dos encuentros. Pese a ello, todos los veranos se disputa la Spanish Flag Bowl donde participan los mejores conjuntos de cada liga territorial.

Quizás una de las curiosidades del Montilla Circus son sus entrenamientos, que no existen como tal. “Nosotros no entrenamos nunca”, cuenta su presidente, añadiendo que “solo nos juntamos para los partidos, por lo que buscamos jugadores que ya hayan jugado previamente y que tengan una experiencia previa”. Los entrenamientos se hacen online, con sesiones de vídeo y entrenamiento individual, todo ello provocado porque cada uno de los integrantes del equipo se encuentra ubicado en un punto geográfico diferente, que van desde Madrid hasta Lisboa, pasando por Cádiz, Sevilla y la propia Córdoba. Pese a esta peculiaridad, “el Covid-19 nos ha afectado negativamente porque hemos tenido un parón físico importante que nos ha afectado a la hora de la vuelta a las competiciones con muchas lesiones”.

Por último, de cara a los objetivos que esperan tanto a corto como a largo plazo para el club, el montillano incide que el propósito es divertirse, pero nos hemos juntado para ganar”. “Nuestro objetivo a corto plazo es poder competir en igualdad de condiciones con los demás equipos a nivel de lesiones”, ya que la pandemia sigue dejando consecuencias. Por otro lado, a largo plazo, el objetivo principal es “intentar ganar la Liga Andaluza pero, sobre todo, jugar para estar en un contacto continuo con el deporte”, reconoce. “Confío en que más gente se anime a practicar el deporte. El flag football está ahora mismo muy en alza gracias a plataformas como Flag Corner o Ash Football, que se han preocupado de darle una visibilidad brutal al fútbol americano”. Por último, Felipe Portero también hace un llamamiento a todos aquellos a los que les interese el deporte. “El flag football es un deporte mixto e inclusivo muy interesante para todo aquel que busque una nueva disciplina para probar”, además de llamar a toda la población a “que haga deporte”, pues “hay muchos deportes diferentes y muy divertidos. El deporte te ayudará a crecer como persona”, culmina.