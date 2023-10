Medio centenar de ciclistas de toda España participarán en el A-Ballut Bike Routes

El próximo sábado 7 de octubre, Pozoblanco será el punto de partida de la primera edición de la Al Ballut Bike Routes, un evento no competitivo que reunirá a más de 50 ciclistas de toda España para recorrer la comarca de Los Pedroches, con el objetivo de atravesar los 17 pueblos de la comarca, acreditando el paso por cada uno de ellos mediante el sistema de certificación por coordenadas en los 17 waypoints implantados.

Desde el proyecto Al-Ballut Bike Experience se da un paso más para visibilizar el enorme proyecto de la comarca pedrocheña, situándola como destino privilegiado para la práctica del cicloturismo. En esta ocasión se darán cita para celebrar un evento no competitivo sin precedentes, donde los participantes la recorrerán en modo autosuficiencia eligiendo cualquiera de las tres rutas creadas para hacerlo, ya sea en bici de carretera, gravel o mountain bike.

No se trata de una carrera o una competición, ya que no existe límite de tiempo para recorrer cualquiera de las tres rutas creadas. Por lo tanto, es una cita que va a poner el foco de la comunidad ciclista alrededor de la comarca de Los Pedroches, visibilizando el enorme potencial de la zona para la práctica de este deporte a la vez que se consolida la buena acogida de la ruta dentro del panorama del cicloturismo. Al-Ballut Bike Routes busca dar cabida a ciclistas de toda índole o condición, que no se sienten identificados con un dorsal y la marca de tiempos, siendo por tanto un evento 100% inclusivo con una alta participación de mujeres y personas de edad avanzada.

Cada cicloviajero organiza su modo de viaje pudiendo tomar los días que considere dependiendo de su nivel y el tiempo que disponga. Al tratarse de una ruta circular, está previsto que cada edición salga desde uno de los municipios por lo que, a la conclusión de este evento, se sorteará entre los 16 pueblos restantes quien será el encargado de organizar la edición de 2024. Las rutas presentan un territorio amable para rodar por los más de 1.000 kilómetros de ruta donde predominan caminos de orografía suave y carreteras de baja intensidad de tráfico.

Los paisajes cambiantes de cada uno de los pueblos permiten al viajero conocer la forma de vida y costumbres de la gente de la comarca y eso es parte de la filosofía de Al-Ballut, poder integrar cada pedalada con parte de la historia y el patrimonio de la comarca. Los participantes que deseen ir rápido se toparán con penalizaciones espontáneas donde se les detendrá para que puedan conocer algo de historia del lugar donde se encuentran, visitar algún espacio público o por no probar alguna de las delicias gastronómicas de la zona.

Al-Ballut Bike Experience nació hace un año de la mano de un grupo de personas que sienten unos mismos valores de identidad en la comarca de Los Pedroches, y que quieren fomentar la práctica del cicloturismo en su tierra, con tres grandes recorridos de carretera, pistas de grava y caminos. Los tres recorridos de Al-Ballut cuentan con 255, 342 y 425 kilómetros respectivamente, y desde su puesta en marcha en marzo de 2022 han recibido visitas de cientos de ciclistas de toda Europa, que, a su paso por los 17 pueblos, aprovechan para descansar y reponer fuerzas en establecimientos hosteleros de la zona, generando un impacto positivo en la comarca.