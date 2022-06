José Luis Navarro Jr., a ritmo de KO

No encuentra rival. No encuentra oposición. El ritmo del cordobés José Luis Navarro júnior sigue siendo imparable en su andadura pugilística. El boxeador califa, conocido como El Cazador mantiene una dinámica intachable después de haber conseguido este sábado su quinta victoria consecutiva, al imponerse, una vez más, por un contundente KO en el primer asalto del combate. Con una actuación similar a la que obtuvo el pasado mes de marzo frente al ruso Elkhan Bairamov, Navarro no dio opción en este caso al canario Cristian La Roca Felipe, en una velada que, como se ha dicho, tuvo lugar en la noche del sábado en el Pabellón Pancho Camurria, ubicado en el barrio de Buenos Aires de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife.

El combate comenzó muy de cara para el cordobés, que aprovechó su mayor altura para infundir continuos golpes entre el costado y la cabeza de su adversario, que se defendía como podía de los ataques de un púgil que fue a por todas con ambición, hasta conseguir acorralar en una esquina a su rival, y fue ahí cuando impactó un golpe certero que le acabó dando la victoria.

De este modo, cinco triunfos y ninguna derrota figuran ya en el palmarés del joven José Luis Navarro. El crecimiento es imparable y así lo ha mostrado sobre el ring. De ahora en adelante, el cordobés espera estar listo en breve para participar en el Campeonato de España.