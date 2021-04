José Antonio Suárez culmina su triunfo en el Rally Sierra Morena

Acaba la cita y crece su palmarés histórico. Ocurre después de una edición realmente especial. Más que nada al suponer el regreso de la competición al calendario tras una ausencia obligada en 2020 con motivo de la pandemia de Covid-19. Si bien continúa la crisis sanitaria, la prueba tiene lugar de nuevo con estrictas medidas de seguridad e higiene y de carácter sanitario. Es la trigésimo octava ocasión en que el Rally Sierra Morena se disputa en la provincia de Córdoba y con la capital como centro neurálgico. Una carrera ésta que después de dos interesantísimas jornadas concluye con el claro triunfo de José Antonio Suárez. El asturiano en esta ocasión hace honor a su apodo y se impone al intervenir al volante de su Skoda Fabia R5 como un auténtico cohete. Por detrás, Jan Solans y Javier Pardo completan el podio.

El vencedor final encaraba el segundo y definitivo día del Rally Sierra Morena con una firme ventaja, en cierto modo, en la general. No en vano, cerró el sábado en cabeza y con una renta de 15.4 segundos respecto de Surhayen Pernía. Este último veía difícil su coronación en Córdoba, como consiguió en otras ediciones. Una situación ésta, la pugna entre el primero y el segundo clasificado, que terminó por esclarecerse casi al comienzo del sábado. Porque el cántabro, con Alba Sánchez a su lado en su Hyundai i20 R5, tuvo que abandonar en el primer tramo de la primera secuencia de la mañana. Esto fue en la primera pasada por Villaharta, donde una avería mecánica dejó fuera de combate el coche del que ya sabía ocupar el primer cajón del podio en Córdoba.

Con Pernía en el arcén, por expresarlo coloquialmente, José Antonio Suárez hallaba más rectas las curvas de la carretera hasta la victoria. Sólo un problema de vehículo o un decrecimiento catastrófico de sus prestaciones al volante podían dejarle sin el cetro del Rally Sierra Morena. El caso es que el asturiano no falló y fue el mejor de todos los tramos de la jornada, excepto el segundo. No en vano, en la primera pasada en torno a Posadas fue Jan Solans quien marcó el mejor tiempo. Sea como fuera, su triunfo no tuvo casi discusión y el catalán ya mencionado hubo de conformarse con la segunda plaza. El tercer lugar fue para Javier Pardo, que supo aprovechar el adiós del siempre aspirante Surhayen Pernía.

Acerca de la clasificación general, sin entrar en el reparto de puestos en los distintos campeonatos puntuables, José Antonio Suárez cerró el trigésimo octavo Rally Sierra Morena con un crono de 1:26:33.000, mientras que Jan Solans acabó con un registro de 1:27:11.800. De esta forma, el piloto con sobrenombre Cohete concluyó, al frente de su Skoda Fabia R5 y con Alberto Iglesias como compañero, con una ventaja de 38 segundos sobre el barcelonés -de Matadepera para ser más exactos-. Este último compitió al volante de su Citroën C3 R5 junto con Rodrigo Sanjuán. Mientras, Javier Pardo y Adrián Pérez, su copiloto, finalizaron a los mandos de su Suzuki Swift R4lly S en tercer lugar con una marca total de 1:29:27.200, y esto fue a más de dos minutos del ganador de la prueba.