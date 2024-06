Francisco Rodríguez, toda una vida dedicada al triatlón

El Triatlón Ciudad de Córdoba regresó con su sexta edición este pasado domingo, en una prueba muy significativa ya que la ciudad recuperaba, de la mano de instituciones y del Triatlón Mezquita, la cita más importante de dicha disciplina después de seis años de ausencia. Es por ello que la misma generó un enorme interés entre los participantes, que no quisieron perderse la posibilidad de poder volver a hacer un triatlón en la ciudad. Fueron cerca de 400 los corredores en la línea de meta, y a lo largo de todo el exigente recorrido hubo multitud de historias. De gestas cumplidas, logros alcanzados. Abrazos y besos en la línea de meta. Retos personales. Superarse a uno mismo fue el gran desafío para la mayor parte de los participantes.

Una competición que dejó sorpresas hasta en el podio, ya que acabaron venciendo José Luis Dávila y la júnior Isabela Fernández, aunque si hubo un triatleta destacado por encima de todos ese fue el inconfundible Francisco Rodríguez Agredano, que fue el atleta más veterano en completar la prueba. Después de conseguir el pasado año proclamarse campeón de Europa a sus 81 años, este domingo volvió a participar en la prueba de su ciudad, siendo el corredor más longevo, ya que con 82 logró alcanzar la meta con un tiempo de 02:08:40. “Es muy gratificante volver a competir en el Triatlon Ciudad de Córdoba, que se celebra en mi ciudad y además organizado con mucho esfuerzo por el club Triatlon Mezquita, al que pertenezco desde sus inicios”, afirmó Rodríguez a Cordópolis, puntualizando que “es una pena que hayamos tenido que esperar seis años para disfrutar de este magnífico evento deportivo, que sitúa a nuestra ciudad en lo más alto a nivel nacional en este deporte”.

Paco Rodríguez representó más que ninguno los valores de esfuerzo y autosuperación. Recibió el dorsal número uno por parte de la organización al ser el más veterano de toda la lista, y su objetivo básicamente se centró en completar la distancia. Superarse a sí mismo y poner un nuevo triatlón en su amplio palmarés. En este sentido, recuerda que “el primer triatlon en el que participé fue en Encinarejo y desde entonces han pasado casi 30 años. Me inicié en este deporte porque desde joven siempre se me dio bien correr a pie y en bicicleta” y “cuando comenzaron estas nuevas modalidades, que aunaban las dos disciplinas, decidí probar suerte y hasta hoy. Mas adelante, empecé a nadar para poder participar en el triatlon”.

Son cerca de tres décadas compitiendo, lo que supone una cuenta que, pese a no tenerla contabilizada exactamente, debe estar ya por encima de las 250 pruebas. “Mis sensaciones fueron muy buenas en la zona de agua y en el recorrido en bicicleta. La zona donde más sufrí, sin duda ,fue en la carrera a pie, motivado como he dicho por el calor, pero conseguí terminar medianamente bien”, insiste Paco, que fue recibido en la línea de meta por su nieto Carlos Rodríguez Durán. Y es que esta saga familiar es bien conocida en Córdoba, dado que los dos mencionados han hecho ya pruebas de triatlón, además del hijo de Paco, también llamado Carlos Rodríguez, que igualmente ha llegado a competir.

“Para mí es un orgullo que, a mis 82 años, tanto mi hijo como mi nieto practiquen esta modalidad. Un momento especialmente feliz fue poder coincidir las tres generaciones en varias competiciones. Cuando me retire, quedarán ellos para continuar con la pasión que tengo por este deporte”, apostilla un veterano triatleta que siente una pasión incalculable por la competición. Y es que el deporte, como se suele decir, no entiende de edad. Y no hay duda que el cordobés Paco Rodríguez representa mejor que nadie esa máxima.