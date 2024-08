Fátima Gálvez denuncia “desigualdad” entre hombres y mujeres en la prueba de foso olímpico

Fátima Gálvez finalizó en quinta posición en la final de foso olímpico en los Juegos de París, sumando un diploma más para su extenso, exitoso y dilatado palmarés, aunque el regusto que dejó el desenlace de la competición, ya no solo en el terreno puramente deportivo, no fue satisfactorio para la cordobesa, que minutos después de acabar la final, no dudó en denunciar un trato discriminatorio hacia las deportistas. La baenense, en declaraciones publicadas por EFE, se mostró en primer lugar “orgullosa” por el resultado, aunque igualmente remarcó que estaba “molesta” por las condiciones y el transcurso de la competición, ya que “no hay igualdad en ningún sentido”.

Gálvez hizo hincapié en que “no tiene sentido que en un deporte que requiere de concentración y de precisión, la grada esté chillando, alentando a sus tiradoras. Me alegro por nosotras, pero no tiene sentido. No es una queja”, aseguró, “pero reivindico que es un deporte de precisión y que la grada debe estar en silencio. Por lo visto no había música en la final de los hombres”.

Y es que a lo largo de toda la final se pudo escuchar un fuerte murmullo constante de la grada, además una música puesta por la organización, algo realmente llamativo en una de las disciplinas que seguramente requieren un mayor nivel de concentración y de silencio general.

Igualmente, la cordobesa puntualizó también cierta molestia por la hora de inicio, dado que “si los hombres son a las nueve y media, ¿por qué las mujeres tenemos que empezar a las nueve? Si había un reflejo en el telón, ¿para nosotras no hay reflejo? Eso me molesta muchísimo. No hay igualdad en ningún sentido, eso había que decirlo”, añadiendo que “jugar con la carta del griterío de la grada no es juego limpio, aunque sea igual para todas”.