El embalse de Iznájar, protagonista en el Andaluz de SUP

El próximo sábado 25 de marzo las aguas del Embalse de Iznájar volverán a convertirse en escenario deportivo con la celebración de la primera prueba del circuito andaluz de SUP (stand up paddle o levantarse y remar traducido al español), Costa del SUP 2023, puntuable también para la Copa de España de la Federación Española de Surfing. Una jornada muy especial que no sólo reunirá a primeros espadas de este deporte acuático sino también a los amantes del Paddle Surf ya que contará con una carrera popular abierta a todos los públicos, edades y tablas con un recorrido de tres kilómetros que promete dejar en sus retinas unas estampas y panorámicas inolvidables de la extensión de agua dulce más grande toda Andalucía.

La Estación Náutica Lago de Andalucía, el centro de educación Alúa y el Club Deportivo Andalucía Trainer, con el apoyo del Ayuntamiento de Iznájar (Córdoba), Rute (Córdoba) y Cuevas de San Marcos (Málaga), se han encargado de preparar los distintos recorridos en los que los corredores surcarán dos provincias diferentes –Córdoba y Málaga– y, un año más, reflejan la gran utilidad que se le puede dar a este espacio natural como escenario de competiciones acuáticas, siempre desde el respeto a la naturaleza.

Durante este día se darán cita deportistas procedentes de todos los puntos de España como Antonio Morillo (Campeón de España en el Campeonato de Velocidad Sprint 2022 y mundialista con la selección española en el Mundial de Puerto Rico), Ainhoa Rivas (Campeona de España de Larga Distancia Sub 16) o Joan García Valero (Campeón de España Sub 18 de Larga Distancia). Igualmente este año se ofrece la posibilidad de que los aficionados al SUP disfruten de la que está considerada como una de las pruebas más bonitas de este Circuito por la belleza de su entorno y porque se trata de unas aguas perfectas sin apenas oleaje.

Así pues, las categorías Élite y Sub 18 se encargarán de inaugurar esta jornada de deporte al aire libre con un recorrido de 11 kilómetros y dos metas volantes en Rute y Cuevas de San Marcos (ambas dotadas con un premio en efectivo de 50 euros cada una). Acto seguido, a las 11:30, coincidirán la carrera popular con la prueba de Amateur y Sub 16. Los participantes deberán remar entre tres y cinco kilómetros dependiendo de la categoría. A partir de ahí y hasta las 13:15, todavía quedan pendientes tres pistoletazos de salida más correspondientes a las carreras de Sub 14/Sub 12 (2 kilómetros), Sub 10 (entre 0,5 y 1 kilometro) y Sub 8 (0,25 kilómetros). El evento finalizará con la entrega de trofeos a partir de las 14:00.

El embalse de Iznájar ocupa tierras de las provincias de Córdoba, Málaga y Granada al extenderse a lo largo de los municipios de Algarinejo, Cuevas de San Marcos, Iznájar, Loja, Rute y Zagra. En esta ocasión, la Playa de Valdearenas de 1,5 kilómetros se encargará de recibir a los participantes y será el punto de salida y meta de todas las pruebas. Con la celebración de esta primera prueba del Circuito Costa Del SUP 2023, el conocido como Lago de Andalucía se sigue consolidando como destino de prestigio para la práctica del Stand Up Paddle (SUP) gracias a las vistas que ofrece de este entorno natural acompañado de sus tranquilas aguas. Posteriormente, este año el Costa del SUP tiene programadas citas en Sevilla, Granada, Melilla, Marbella, Isla Cristina, Manilva, Fuengirola, Sancti Petri, Rota o Zahara de los Atunes y se extenderá hasta el mes de octubre.