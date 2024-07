El Club Sur de Deportes Aéreos: una forma diferente de tocar el cielo

¿Cómo sería la vista de un ser humano desde los cielos? Todo el mundo tiene la inquietud cómo sería poder volar, sin ningún tipo de impedimento. Al menos, eso dirán los que no tienen miedo a las alturas -un hándicap claro- pero lo que es cierto es que los niños siempre quieren llegar a lo más alto, y en este caso hay un club en Córdoba que puede ayudarte a cumplir un sueño. El Club Sur de Deportes Aéreos es una entidad creada a finales de los años 70 y que actualmente tiene sede en Lucena después de haber estado en la capital durante sus inicios. Ahora, es bien diferente a lo que se vivió hace 50 años, la tecnología ha cambiado todo, pero el principal objetivo sigue estando vigente: surcar el cielo por mero ocio.

Manuel Benítez, presidente del Club Sur de Deportes Aéreos, atendió a Cordópolis para hablar sobre la entidad más antigua de vuelo libre de Andalucía. En sus inicios, la sede estuvo afincada en Córdoba capital, pero hace tres años tuvo que cambiar hasta la localidad de Lucena, donde la Sierra de Aras es el punto elegido y moqueteado para volar, tanto con una instalación para el despegue como el aterrizaje, aunque esto último puede variar. La institución está en plenas conversaciones con el Consistorio lucentino para tratar un nuevo aterrizaje, aunque, de momento, es una de las mejores ubicaciones para la práctica del parapente.

Aun así, los inicios datan de los años 70, cuando Pepe Villén empezó a dar clase e introducir a más gente en el vuelo. Manuel Benítez se deshace de elogios a una persona que ha sido un apasionado de esta disciplina. La actual Junta Directiva del Club Sur de Deportes Aéreos se considera como la segunda generación de pilotos, aunque poco se parece este deporte a lo actual. En los años 2000, lo lógico era volar ocho kilómetros, pero en la actualidad se hacen rutas desde Lucena hasta Zafra o Huelva, con las previsiones, los materiales y la experiencia haciendo que la evolución del vuelo sea bestial.

Una Junta Directiva en el que Manuel Benítez es la principal representación de Córdoba capital, siendo el resto de varios puntos de la provincia: José Madrid Carmona (Montilla), Francisco Alcalá (Rute) y José Antonio Pérez (Baena). Actualmente, el Club Sur de Deportes Aéreos tiene más de 40 socios, siendo sus abonados gente de todas partes de Andalucía como es el caso de Fran Reina, José Manuel Reina y Daniel Vergara. Todos ellos, incluidos algunos representantes califas, han estado presentes en el Campeonato de España de Parapente celebrado en Galicia, donde los éxitos no han faltado.

Y es que el deportista más destacado del Club Sur de Deportes Aéreos es un Francisco Javier Reina que no contento con ser cuatro veces campeón de España absoluto antes del pasado fin de semana pues consiguió su quinto entorchado nacional, consiguiendo el único oro en esta competición, ya que su hermano, José Manuel Reina, logró la tercera posición, mientras que Francisco Alcalá también se colgó la medalla de bronce. Todos estos resultados contribuyeron a que la entidad cordobesa acabara en segunda plaza en la clasificación general por clubes.

Sin embargo, no todo es competición. De hecho, la mayoría de los practicantes de esta disciplina no quieren competir. La gran masa de los pilotos que están inmersos en el vuelo aéreo hacen viajes de ocio y placer. Es por ello que cualquier interesado en surcar los cielos tiene su casa en Lucena, más en concreto en el Club Sur de Deportes Aéreos que quieren abrir su prisma a un nuevo tipo de abonados. Además, también existe AndyFly, una experiencia en vuelo biplaza que también opera en Córdoba. Por lo que si estás indeciso y necesitas probar, ahora no tienes excusas.