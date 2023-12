Las 'balas verdes' crecen en el Mundial

La campaña 2023 solo se pudo calificar de sobresaliente para el Deza-Box 77 Racing Team. Se trataba del primer año de la estructura cordobesa como permanentes en el Mundial, aunque está claro que una grandísima cantidad de invitaciones, tanto en SSP300 como en SSP Next Generation, le avalaban. Concretamente, en la categoría júnior, el equipo había participado desde la primera carrera de la existencia de la categoría, el primer año, en 2017, con Andrea Sibaja. Guillem Erill, Álex Borner, Ángel Heredia y Álex Carrión han sido otros de los pilotos invitados pertenecientes a las balas verdes. Además, todos estos años repletos de podios y victorias, así como títulos en el Campeonado Nacional, en el ESBK, han hecho de la estructura una experta de Supersport 300.

Todo este buen hacer ha sido sin duda la clave para la consolidación de la única entidad andaluza dentro del Mundial de Superbikes. Y es por ello que se ha confirmado la segunda plaza permanente para la temporada 2024, como fruto del gran trabajo realizado en todos estos años, y como una nueva y grandísima motivación tanto para el equipo técnico como para los pilotos y todos los integrantes, ya que de esta forma, las balas verdes asientan e incrementan su lugar dentro de un Campeonato Mundial de primera.

Como primera de las renovaciones dentro de la confirmación de ambas plazas, Pepe Osuna renueva por cuarto año con el club, y con un objetivo claro para la próxima campaña. En su primer año como mundialista, teniendo que aprender por primera vez prácticamente la totalidad de los circuitos, y a sus tan solo 16 años, el piloto acumula una vuelta rápida de carrera en Imola, circuito que se aprendió durante el mismo fin de semana de carreras, y un podio en segunda posición en Most. En la segunda mitad del año, fue un fijo del grupo delantero. Además, ya ha realizado varios entrenamientos y se encuentra más fuerte que nunca tras su lesión en Portimao. Es por todo ello que su punto de mira está puesto en la lucha constante por las primeras posiciones y, por qué no, por el título mundial. No cabe duda que el talento y el trabajo constante lo tiene. 2024 se prevé más que expectante ante las inmensas ganas de todo el conjunto ante sus grandes posibilidades.

La segunda, y novedosa plaza permanente del Deza-Box 77 Racing Team, estará ocupada por otro claro ejemplo del trabajo constante. Con una segunda mitad de temporada abrumadora y, sobretodo, dos últimas citas del ESBK 2023 impresionando y disputando de forma aplastante la victoria, Iván Bolaño se ha ganado a pulso un hueco. Dentro de uno de los Mundiales de motociclismo más disputados, dará su máximo por aprender de los mejores, y destacar con la motivación y la gran dosis de talento que le define. Podios en la general y en la Kawasaki Ninja Spirit Trophy le avalan. Así, 2024 empieza a definirse, y ha comenzado fuerte con este crecimiento a nivel mundial, pero mucho más les espera, las novedades no acaban aquí de cara al próximo año, y para ello, todos y cada uno de los miembros están trabajando más duro que nunca para marcar otro gran año de superación, victorias y títulos.