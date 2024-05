Alcaracejos y El Viso, centros neurálgicos del fútbol playa autonómico y nacional

El Valle de los Pedroches, la zona norte de Córdoba, volverá a convertirse en el centro neurálgico del fútbol playa autonómico y nacional a partir del próximo 24 de mayo con la celebración en Alcaracejos y El Viso de diferentes campeonatos autonómicos y nacionales que llevarán a los campos de La Colada (El Viso) y Alcaracejos Mozárabe en torno a 3.000 jugadores en dos meses.

Y es que las competiciones no son baladí, sino que se van a disputar las Copas de Andalucía de Clubes sénior femenino, benjamín, alevín masculino y femenino, infantil, cadete masculino y femenino y juvenil; las Copas de Andalucía de Selecciones provinciales en las categorías benjamín, alevín, infantil, cadete, juvenil y sub 17 y sub 20 femenino; los Campeonatos de España de Clubes Base en las categorías alevín, benjamín, infantil, cadete, juvenil y femenino; además de jornadas de la Primera División Femenina de Fútbol Playa y de la Segunda División Masculina de Fútbol Playa.

Todo esto supondrá un impacto económico a la zona norte de la provincia de Córdoba, el Valle de los Pedroches, en torno al 1.500.000 euros además de proyectar a Córdoba y sobre todo a la zona Norte a nivel regional y nacional. Los sorteos de los primeros campeonatos a disputar se celebraron en la mañana del jueves en la sede de la delegación de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) en Córdoba, al que asistieron entre otros: Pablo Lozano, presidente de la RFAF; Antonio Martín, diputado provincial de deportes; Eduardo Lucena, Delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Martín Torralbo Luque, presidente delegado de la RFAF en Córdoba; Juan Díaz, alcalde de El Viso; José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejos; José María Matías Caballero, presidente del Comité de Árbitros de la RFAF; Antonio Bernal, vocal responsable de Fútbol Playa de la RFAF; y Juan Carlos Martín, responsable de fútbol playa en Cádiz

Las primera Copa de Andalucía en celebrarse será la de Clubes Sénior Femeninos, que se disputará el 24 y 25 de mayo entre las localidades de El Viso y Alcaracejos y en el que, entre otros, participan los clubes cordobeses Pozoalbense y Juanín y Diego.