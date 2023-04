Ahora sí: José Luis Navarro Jr destrona a Landaeta y se corona campeón de España

La reedición de un combate que enmudeció al Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. José Luis Navarro Jr es una de las perlas del boxeo cordobés e incluso con aspiraciones a ser el gran protagonista de esta disciplina a nivel nacional gracias a su gran potencial. Aun así, el joven púgil califa tuvo su primer jarro de agua fría durante el pasado mes de febrero cuando perdió la posibilidad de coronarse campeón de España en su tierra ante un Ronny Landaeta que supo manejar a la perfección sus cartas y tumbar al deportista local. Sin embargo, las ganas de levantar el título nacional ha hecho que, poco más de dos meses después, El Cazador Jr se suba nuevamente al cuadrilátero para seguir con su progresión.

El Wizink Center de Madrid se vestía de gala para acoger una de las mejores velada de boxeo a nivel internacional. Con el Jonfer contra Petrov como plato estrella, el José Luis Navarro Jr y Ronny Landaeta era el penúltimo combate de este evento y no decepcionó al respetable. El cordobés no quería cometer los mismos errores que en un pasado reciente y durante los tres primeros asaltos quiso coger la distancia, aprovechando su mayor altura, mientras que el hispano venezolano no podía entrar a la corta, mostrándose muy inquieto ante un rival que, poco a poco, le iba ganando en los puntos.

Llegó el ecuador del combate y el miedo a que se repitiese lo que ocurrió en Córdoba estaba presente. Por ello, José Luis Navarro Jr se tomó el duelo con mucha más tranquilidad, sabiendo que debía ser superior conforme los asaltos pasasen, cogiendo siempre la distancia. Aun así, Ronny Landaeta se creció en cierta manera y consiguió recortar la distancia que había conseguido un cordobés que, en el séptimo round volvió a dar un paso al frente, provocándole un corte que hacía sangrar de manera abundante en la parte de la boca al hispano venezolano.

Y es que así fue el tramo final del combate. El púgil cordobés realizó un octavo asalto tremendo, poniendo contra las cuerdas a un Ronny Landaeta que ya no aguantó las embestidas de un José Luis Navarro Jr que consiguió su octava victoria como profesional, octava también por KO y levantar por primera vez en su carrera el título que le acredita campeón de España en peso supermedio. Una auténtica gesta que deja atrás la derrota del pasado mes de febrero en Córdoba y que le abre nuevas puertas para seguir desarrollando su carrera en el ámbito internacional.