Una nueva oportunidad para el Ciudad de Lucena

Una nueva oportunidad para demostrar que ya es hora de que ocupe una plaza en la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional, siendo el único equipo cordobés que puede optar a esto para la próxima temporada. El Ciudad de Lucena ha vuelto a demostrar su potencial en la campaña regular durante los 30 partidos disputados en el Grupo X de Tercera RFEF, aunque aún no ha terminado el curso liguero para ellos. El cuadro aracelitano se enfrentará este mismo fin de semana al Xerez CD en lo que significará el primer partido del play off a Segunda RFEF en la localidad malagueña de Estepona, una oportunidad única para conseguir un objetivo ansiado por la entidad lucentina.

Primeramente, el Ciudad de Lucena disputó la promoción para subir a la extinta Segunda División B en la temporada 2019-20. En aquella campaña liguera, el equipo aracelitano estaba tratando de alcanzar al Betis Deportivo en el Grupo X de Tercera División, pero la irrupción de la Covid-19 obligó a suspender toda actividad deportiva, haciendo que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dos meses después, optase por un play off exprés en el que el conjunto dirigido por Dimas Carrasco cuajó una gran actuación empatando en la primera ronda ante el Xerez Deportivo -accediendo a la gran final debido a una mejor clasificación en la temporada regular-, aunque no pudo decir lo mismo en la última eliminatoria, ya que cayó contundentemente ante el Betis Deportivo.

A pesar de este duro varapalo, el cuadro lucentino se rehízo a las mil maravillas y con el cambio de formato de las categorías más modestas propuesto por la RFEF pudo llegar al final de temporada regular con opción de subir a Segunda RFEF, aunque, nuevamente, lo rozó con la yema de los dedos. El Ciudad de Lucena consiguió acceder a la segunda fase de la campaña regular con opciones reales de lograr la promoción a la cuarta categoría del fútbol español, pero las dos plazas que otorgaban este premio finalmente fueron ocupadas tanto por el San Roque de Lepe como por el Xerez Deportivo, ambos equipos rivales este curso liguero del Córdoba CF.

Aun así, el Ciudad de Lucena no se rinde y buscará el ascenso desde este mismo fin de semana en un play off particular. La localidad malagueña de Estepona será la sede para que Utrera, Xerez CD, Lucena y Gerena luchen por estar en la fase definitiva. En primer lugar, el cuadro cordobés se medirá al jerezano, mientras que, de ganar, esperará en la final -que se celebrará una semana después- al vencedor del partido entre los dos equipos restantes. Una vez acceda a esta fase, los de Dimas Carrasco tendrán que verse las caras con otro equipo de Tercera RFEF para ascender finalmente a Segunda RFEF. Una promoción particular en la que el cuadro aracelitano tratará de materializar.