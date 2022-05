Fran González: “Cuando salí del Madrid y llegué de nuevo al barrio no supe digerirlo bien”

El programa de CORDÓPOLIS en Twitch 'Tiempo muerto' acogió esta semana un nuevo invitado muy especial. El noveno en esta serie de encuentros con deportistas cordobeses que se encuentran desarrollando sus carreras lejos de la provincia. Y en este caso se trata de un jugador más que experimentado. Fran González atendió a este periódico en un repaso de su extensa y amplia trayectoria deportiva, que le ha llevado a pasar por multitud de puntos diferentes del planeta. Córdoba, Lucena, Zaragoza, el Ermis Aradippou chipriota, el Pattaya UTD tailandés, el Bytovia Bytow polaco o el Real Kashmi indio han sido algunos de sus destinos, para un futbolista formado en la cantera del Séneca, etapa que recuerda con “muchísimo cariño” y de la que salieron sus amistades actuales. Además, ahí comenzó a despuntar y recibió la llamada del Real Madrid, a cuya cantera se incorporó con 14 años, y donde coincidió con otros cordobeses como Alberto Montávez, Curro Martínez o José Cruz, además de futbolistas que harían carrera en Primera División como es el caso de Dani Parejo. Sin embargo, esa etapa la recuerda de manera agridulce, ya que estuvo “los dos años de cadete allí”, y ahí se puso punto final a su relación con el club. “Soy del Sector sur y cuando llegué de nuevo al barrio, con 16 años, no supe digerirlo. Es un baño de realidad”.

Sea como sea, la idea de “seguir trabajando y ser perseverante” le ha llevado a tener una humildad pero extensa carrera, que aún se mantiene. De su etapa en el Córdoba CF, al que llegó de la mano de Juan Esnáider, recuerda un contratiempo, puesto que, aunque estaba “súper contento por venir a mi casa”, una bronca entre Carlos González y el técnico, con su consecuente destitución, le hizo quedarse “sin equipo”. Finalmente, de una forma un tanto agridulce, acabó jugando en el filial blanquiverde en Segunda B.

Tiempo después decidiría emprender su aventura internacional, primero entrenando en Israel y luego “me sale lo de Chipre y firmo”, una salida que se debió a “un tema económico”, aunque también “quería vivir la experiencia, sentirme futbolista de Primera División”. Posteriormente llegarían etapas en Tailandia, Polonia y, de ahí, su periplo en Asia, hasta acabar los últimos años asentándose en varios equipos de India, país al que llegó previa consulta, entre otros, con Javi Lara. “En India se levantan a las cuatro de la mañana para ver un partido de LaLiga. Están locos con el fútbol en Asia, y eso se nota en los estadios”, resalta Fran González, quien expone que, en su primer año, en el “derbi que jugamos ese año había 65.000 personas en el campo”.

Sobre su futuro más próximo afirma que le gustaría “disfrutar unos años más de ser futbolista en activo”, pues es “muy competitivo” y entiende que todavía tiene fútbol que dar. De hecho, “este año me lesioné por primera vez y sufrí mucho porque veía que no podía ayudar al equipo, y ahí me di cuenta de que no estaba preparado aún para dejarlo”, apostilla.