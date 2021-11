Fernández, de vuelta a España: firma en el Hércules

Al fin vuelta a su país después de un tiempo donde ha tenido que emigrar para disfrutar de lo que más le gusta. La vida de un futbolista de élite se basa en eso mismo, en aprovechar las oportunidades que van llegando ya sea en un destino o en otro. Por ello, muchos jugadores tienen que irse de su propia casa para dedicarse a lo que siempre han soñado, y más cuando las cosas en tu anterior destino no han salido tal y como se esperaba. Tras no conseguir una plaza en el play off exprés originado por la pandemia de la Covid-19 vistiendo la camiseta del Córdoba, José Manuel Fernández tuvo que buscar acomodo en Chipre, aunque esta etapa ya la ha dado por finalizada y ahora se ha hecho oficial su vuelta a España. El cordobés jugará en Segunda RFEF defendiendo la elástica del Hércules, tal y como lo ha hecho público el club alicantino a través de un comunicado expuesto en sus redes sociales.

Un retorno esperado para un jugador que ha demostrado estar a un nivel superior durante su estancia en Larnaca. El futuro de Fernández parecía estar ligado a las categorías más modestas del fútbol español, como así ha sido finalmente. El club alicantino actualmente compite en el Grupo V de Segunda RFEF y la experiencia del cordobés será crucial para conseguir los objetivos propuestos. "José Manuel Fernández -Córdoba, 18 de noviembre de 1989- es la nueva incorporación del Hércules de Alicante CF. El lateral derecho se formó en la cantera del Córdoba CF donde debutó en la Segunda División", explica en su comunicado.

Por otro lado, el escrito expuesto en la página web del club alicantino y compartido a través de sus redes sociales ha recalcado el salto que el cordobés puede dar a una plantilla que aún lucha por lograr sus objetivos, que no son otros que pelear por el ascenso a Primera RFEF. "José Manuel es un lateral con mucha experiencia, ya que ha jugado casi toda su carrera profesional en la categoría de plata del fútbol español. Jugó en Primera División con el Real Zaragoza y cuenta con más de 225 partidos en Segunda División. El nuevo jugador herculano firma hasta el 30 de junio de 2022 con opción de ampliar el contrato por una temporada más", culmina.