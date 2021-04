Objetivos dispares para la última jornada en Tercera

Todo el trabajo puede irse por la borda en tan solo 90 minutos. La reestructuración del fútbol modesto por parte de la Real Federación Española de Fútbol a causa de la Covid-19 hace que esta temporada sea importantísima para la mayoría de los clubes que componen estas divisiones. Por ello y entrando específicamente en Tercera División, los clubes cordobeses que están inmersos en el Grupo X-B de la cuarta categoría de este deporte a nivel nacional afrontan este mismo fin de semana la última jornada de la primera fase con objetivos muy dispares entre ellos. Por un lado, el Ciudad de Lucena certificó su participación en el play off de ascenso a Segunda RFEF, mientras que Córdoba B y Salerm Puente Genil lucharán por la última plaza que asegura estar en esta promoción durante la segunda etapa de la competición. En cambio, la buena dinámica cosechada en la parte final del campeonato por el Pozoblanco no le ha permitido pelear por la zona alta de la tabla y no depende de sí mismo para lograr la permanencia en la presente categoría.

Por su parte, el Ciudad de Lucena solo se jugará el conseguir más puntos de cara a la siguiente fase. Los chicos de Dimas Carrasco han hecho muy bien su trabajo merced a una temporada para enmarcar, aunque no se pueden despistar del todo. Durante la próxima etapa, los lucentinos deberán mantener el nivel mostrado a lo largo de la primera fase, pero los últimos resultados cosechados en las pasadas jornadas han generado cierta incertidumbre. Después de estar casi dos años imbatidos en el Estadio Ciudad de Lucena, el Salerm Puente Genil asaltó el césped cordobés e hizo sonar todas las alarmas. Aun así, los aracelitanos tienen en su mano ascender a Segunda RFEF y prácticamente a un paso de estar en una categoría profesional durante el siguiente curso, objetivo de un club que está logrando unos cimientos serios para los próximos años.

El mejor colocado para estar dentro de los tres primeros cuando termine la última jornada del Grupo X-B es el Córdoba B. Los chicos de Germán Crespo, a pesar de no empezar del todo bien la temporada, han logrado una épica remontada y están situados en los puestos de promoción de ascenso antes de comenzar la cita liguera. Y es que las dos últimas victorias consecutivas ante Coria (1-2) y Utrera (3-0) le han valido al filial blanquiverde para depender de sí mismo este próximo fin de semana. De ganar, la entidad califa acompañaría en la segunda etapa de la competición a San Roque de Lepe y Ciudad de Lucena, aunque según el resultado que coseche el Salerm Puente Genil también le podría valer el empate o incluso la derrota ante el Pozoblanco, ya que tiene el gol average ganado tanto al cuadro pontano como al Utrera, rival que eliminó prácticamente de la pelea en el pasado encuentro disputado en El Arcángel.

Por otro lado, el Salerm Puente Genil todavía cree en sus opciones. Tras la importante victoria conseguida el pasado fin de semana ante el Ciudad de Lucena (0-1), los chicos de Diego Caro no dependen de sí mismos para alcanzar la tercera plaza en este Grupo X-B. Los pontanos atravesaron un duro traspié en el inicio de la segunda vuelta, pero han vuelto a la pelea gracias a las últimas cuatro jornadas consecutivas sin conocer la derrota. Aun así, la entidad rojinegra tiene el gol average perdido ante el filial blanquiverde y un posible empate ante Utrera y Córdoba B tampoco le beneficiaria -se clasificaría el Córdoba B-. Por tanto, el Puente Genil deberá ganar su encuentro ante el Sevilla C y esperar a que los califas no hagan lo propio frente al Pozoblanco.

Mientras tanto, el conjunto pedrocheño tendrá que luchar por la permanencia en la última jornada de la primera fase tras un final de temporada excepcional. Aun así, los puntos perdidos a lo largo del primer tercio de campeonato no le han permitido luchar por entrar entre los tres primeros puestos y tendrá que ganar al Córdoba B en el encuentro de este mismo fin de semana. Los chicos dirigidos por Emilio Fajardo deberán vencer a los blanquiverdes y esperar a que el Sevilla C no haga lo propio ante el Salerm Puente Genil. Asimismo, el cuadro cordobés se clasificaría a la siguiente ronda y lucharía por un puesto en Segunda RFEF si se diera el caso de que hubiera empate de puntos ante el tercer equipo hispalense o incluso frente al Utrera. Gracias a esto, un triple empate entre estos equipos también beneficiaria a los cordobeses, dando lugar a que el conjunto sevillista entraría en la lucha por no caer a División de Honor Sénior.