El complejo nuevo camino de los cordobeses en Tercera

Primer objetivo cumplido y ahora toca seguir peleando. Los clubes inmersos en el Grupo X-B de Tercera División han terminado la primera fase con buenas sensaciones para unos, mientras que otros siguen lamentándose de la oportunidad que han perdido. Y es que los cuatro equipos cordobeses han logrado la permanencia, como mínimo, en Tercera RFEF e incluso todos podrían pelear hasta el último momento para ascender a la Segunda RFEF, aunque algunos lo tienen mucho más fácil para conseguir esta meta. El Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil se clasificaron para una segunda etapa donde tienen muchas más posibilidades de lograr el ascenso de categoría. Por otro lado, tanto Córdoba B como Pozoblanco se quedaron a las puertas de llegar a los tres primeros puestos del subgrupo y tendrán un camino mucho más duro para conseguir esta promoción de ascenso.

El Ciudad de Lucena irá con la mente puesta en conseguir un puesto en la próxima Segunda RFEF y mantenerse en la cuarta categoría del fútbol español. De hecho, los chicos dirigidos por Dimas Carrasco seguían con su camino triunfal en una nueva temporada en Tercera División, pero su mal rendimiento en la última parte de la primera fase les ha hecho no pelear por un liderato que ha sido finalmente ocupado por el San Roque de Lepe. Aun así, el plantel aracelitano ha logrado el pase a la siguiente etapa de la temporada dentro de los tres primeros clasificados del Grupo X-B, pero tiene un camino no tan sencillo para lograr subir de categoría. El club lucentino comenzará esta fase a apenas un punto de los puestos de ascenso a Segunda RFEF, actualmente ocupado por San Roque y Xerez Deportivo. Por tanto, la entidad cordobesa tendrá que volver a su mejor nivel si quiere conseguir el objetivo propuesto al principio de la campaña regular.

Por otro lado, hay otro club cordobés que acompañará al club aracelitano en su lucha por ascender directamente a la cuarta categoría del fútbol español. El Salerm Puente Genil logró un puesto en la segunda fase dentro de los tres primeros clasificados del Grupo X-B, aunque no sin épica. Los chicos dirigidos por Diego Caro lograron vencer en la última jornada al Sevilla C (1-0) en el Estadio Manuel Polinario, pero tenían que esperar a que Córdoba B empatase o perdiese en su encuentro frente al Pozoblanco. Y así fue. Los pontanos finalmente alcanzaron esa tercera posición que les permite soñar con un ascenso a Segunda RFEF que está complicado por la vía rápida. El cuadro cordobés comenzará esta segunda etapa de la temporada a ocho puntos del segundo clasificado, distancia que no es insalvable, pero muy complicada para las jornadas que restan.

Mientras tanto, los otros dos equipos de la provincia también han certificado su participación una temporada más en Tercera RFEF y sueñan con alcanzar una Segunda RFEF que está muy complicada de por sí. Por su parte, el Córdoba B era el club mejor colocado para conseguir la ansiada tercera plaza, aunque finalmente no ha podido ser. Los chicos dirigidos por Germán Crespo dependían de sí mismos para lograr este hito, merced una segunda vuelta impecable de los califas. Aun así, la dura derrota en Pozoblanco (2-3) hizo que los blanquiverdes ocupasen el cuarto lugar del Grupo X-B y tengan un camino duro para alcanzar la cuarta categoría del fútbol español. De hecho, el filial cordobesista arrancará la segunda etapa del campeonato regular liderando el nuevo subgrupo y deberá quedar entre los dos primeros clasificados si quieren tener opciones de estar en la Segunda RFEF a lo largo de la próxima campaña.