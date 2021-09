Semana para velar armas

Una nueva semana para seguir preparando el inicio liguero. Tras la meritoria derrota ante ElPozo Murcia en el Palacio de los Deportes de Murcia, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad vuelve a los entrenamientos con el objetivo de continuar cosechando las sensaciones positivas necesarias para afrontar un nuevo debut en Primera División con las mayores garantías. De hecho, los últimos encuentros amistosos ha dejado un buen sabor de boca a un técnico Josan González que cree que sus chicos pueden cuajar un gran papel en la máxima categoría del fútbol sala a nivel español. Sin embargo, el club califal debe continuar afrontando una serie de contratiempos que han llegado en las últimas semanas, empezando por la enfermería y terminando por la vuelta de Lucas Perin a la capital califal.

La entidad blanquiverde ha tenido varios problemas a lo largo de los días pasados, siendo la enfermería el principal de ellos. Por un lado, Pablo del Moral ya se ha podido recuperar de unas molestias que le hicieron perderse la Copa de Andalucía frente al Jaén Paraíso Interior, mientras que dos piezas clave de la plantilla aún no están en condiciones para reincorporarse con el resto del grupo. Y es que Alberto Saura y Miguelín no pudieron medirse frente a frente ante ElPozo Murcia Costa Cálida y deben trabajar en solitario. Dos bajas que se han convertido, en el caso del último fichaje, en auténtico pilares de un vestuario que, aun así, está cuajando unas grandes actuaciones en los últimos encuentros disputados ante equipos que están llamados a pelear por la zona cabecera de la clasificación. Sin embargo, no son los únicos contratiempos que quedan pendientes.

Por otro lado, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad tampoco ha podido incorporar a todos sus jugadores después de la época vacacional. El club blanquiverde sigue trabajando para que Lucas Perin solucione todos sus trámites burocráticos y se una a un grupo dirigido por Josan González al que ya ha podido sumarse -e incluso debutar- Álex Viana. El futbolista brasileño ha completado ya varias sesiones con el resto de sus compañeros y se enfundó la blanquiverde en el pasado amistoso ante ElPozo Murcia. Sin embargo, existe otro caso que tampoco ha podido aterrizar en la capital cordobesa y se espera que aún se demore en el tiempo. Shimizu fue convocado con la selección de Japón para disputar un Mundial de Lituania que comenzó el pasado domingo y donde el profesional califa defenderá la elástica de su propio país.

Aun así, la vida del club debe continuar y va por muy buen camino. Tras una semana donde la carga de minutos no fue excesiva, la directiva blanquiverde decidió que esta semana tampoco era necesario acumular demasiados minutos. Por ello, los chicos dirigidos por Josan González viajarán hasta Doña Mencía para enfrentarse a un rival que, a priori, peleará hasta el final por la permanencia. El Manzanares se subirá al autobús en dirección a la provincia cordobesa para medirse a un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que deberá continuar cosechando las sensaciones positivas que ha ido logrando en los últimos encuentros, aunque también con un ojo puesto en los contratiempos que deberá solucionar en las próximas semanas.