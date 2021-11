Miguelín: "La ilusión no nos la quita nadie"

Ilusión y ganas. En el deporte todo se resume en eso. Cuando la calidad no llega o no se puede igualar ante tu rival, si la intensidad doblega al contrario, seguramente puedas vencerlo a pesar de ese déficit de técnica. Por ello, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, a pesar de no tener uno de los presupuestos más altos de toda la máxima categoría del fútbol sala español, está compitiendo contra todos los equipos punteros y está sacando unos resultados que le mantiene en la parte alta de Primera División. Aun así, los chicos dirigidos por Josan González no se conforman con lo obtenido en la actualidad y quieren mucho más. Este fin de semana reciben en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre a ElPozo Murcia, plantilla que actualmente es la tercera clasificada de la categoría y ha sido hogar de Miguelín durante diez años.

Primeramente, el jugador balear ha confirmado, a los medios de comunicación del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que el equipo "se encuentra bien" tras el triple empate cosechado que le ha llevado a encadenar seis semanas consecutivas sin conocer la derrota, aunque también destaca la ambición que tiene el vestuario. "Estamos haciendo una gran temporada, un gran inicio de liga, pero evidentemente queremos más. En frente vamos a tener a un rival muy poderoso, fuerte y que viene para estar arriba. La ilusión no nos la quita nadie. Nuestra afición es vital para nosotros. Intentaremos que se suban al carro, que estemos todos juntos y, a partir de ahí, hacer un buen partido porque contra equipos como ElPozo, Barcelona o Movistar Inter acabas penalizando los errores que cometes. Tenemos que estar concentrados todos los minutos para que no vivan de ello y a partir de ahí tener nuestra seña de identidad, estar tensos y saber jugar y disfrutar del ambiente", añade.

Por otro lado, Miguelín había marcado este encuentro en el calendario porque supone reencontrarse con un escudo que ha defendido a lo largo de diez años, pero esto no es un hándicap para él, ya que intentará darlo todo para que los tres puntos se queden en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre. "Es un partido especial para mí porque al final tengo muchísimos amigos y compañeros con los que he vivido muchas cosas tanto buenas como no tan buenas, pero evidentemente hemos hecho un núcleo importante y bastante intenso, aunque al final en el 40x20 cada uno va a defender sus colores y la camiseta que representa. Cuando acabe el partido, habrá ya otro ambiente, pero antes, tenemos que darle la seriedad que merece", culmina.