Lucha hasta el final

La penúltima bala para la historia se iba jugar a kilómetros de casa y en un fortín realmente complicado. Hasta Tudela se desplazó el Córdoba Patrimonio de la Humanidad para afrontar uno de los dos partidos que le restaban para acabar la primera vuelta de la competición. Para el Ribera Navarra, por su parte, era el último, siendo un adversario directo de los cordobeses en la pelea por la Copa de España. Por tanto, el triunfo era vital para ambos, y eso deparó un arranque eléctrico, con los dos planteles jugando a tumba abierta y a por todas desde el minuto uno. Fueron los locales los que sacaron mayor beneficio en el arranque del encuentro, acumulando una ventaja que, pese a los intentos de los cordobeses, acabaría siendo decisiva.

Con todo, el arranque fue mejor en clave blanquiverde, que saltó a la cancha con un planteamiento muy vertical, pues en apenas tres minutos ya consiguió sumar hasta tres ocasiones de gol. Pablo del Moral, Zequi y Viana probaron fortuna con diferentes disparos, aunque en todos se encontraron con el cuerpo de Adrián Pereira. Los locales, tras esa puesta en escena valiente de su rival, quisieron proponer un juego muy ofensivo también, en su caso con el portero como protagonista atrás y también en campo contrario, pues subía una y otra vez para atacar con cinco. Un sistema que desequilibró a la defensa cordobesa. Y es que, pese a la insistencia califa, Ribera Navarra también iba a demostrar la razón por la que está en el puesto en el que está, y con más atino si cabe. Un disparo lejano lo consiguió repeler Cristian, aunque el despeje del arquero blanquiverde propició un balón muerto que Joao Miguel solo tuvo que empujar a puerta vacía.

No encajó del todo mal el gol el cuadro visitante, pues subió líneas y un robo de Shimizu en mitad de cancha posibilitó una contra de Ricardo sin portero. No obstante, la jugada la detuvo el capitán local David García con un fuerte agarrón que le hizo ver la roja directa. Por tanto, iba a jugar en superioridad durante dos minutos el Córdoba Patrimonio. En esas, los intentos fueron continuos por parte de los cordobeses, aunque ninguno encontró la vía del gol. Tuvieron que esperar prácticamente hasta el último suspiro de la exclusión para igualar la balanza, en una buena contra triangulada entre Shimizu y Perin, y culminada por Jesulito. Sin duda, un arranque de partido apasionante por parte de ambos planteles. Y no era menos lo que faltaba por ver.

Como se ha dicho, Pereira estaba haciendo mucho daño a los de Josan González con sus continuas salidas al ataque, y precisamente de ahí llegó el segundo tanto navarro, con un buen servicio para Joao Miguel, que con mucha calma volvió a batir a Cristian. Llegaron entonces los peores minutos del Córdoba Patrimonio, que en dos nuevas jugadas a la contra iba a encajar otros dos tantos, dejando ya una renta muy favorable para los locales. Sin embargo, los califas no pensaban vender tan barata la derrota, pues lograron responder rápido con un gran gol de Miguelín de falta directa. Asimismo, hasta el descanso, tan solo el buen hacer del guardameta pudo impedir que la desventaja se redujera todavía más, por lo que se presentaba un segundo tiempo de pura necesidad.

Como era de esperar, la reanudación fue revolucionada por parte del Córdoba Patrimonio. El ritmo que trataron de imponer los cordobeses fue bárbaro, y de ahí se dieron varias oportunidades claras de gol. Hasta que se produjo. La presión alta ocasionó un robo de Miguelín, y el mismo ala mallorquín hizo el tercero para los suyos con otro potente disparo raso. Pero no iba a durar mucho la alegría, ya que la mala suerte iba a costarle otro tanto en contra a los cordobeses. Hasta tres rebotes se llevaron los navarros en una jugada trastabillada que dejó un dos para uno ante Cristian y en el que Joao Miguel puso otra vez tierra de por medio.

De nuevo a empezar a construir. Y no sería por falta de oportunidades, ya que los mejores en el cuadro local fueron los guardametas en el segundo acto. Primero Pereira consiguió mantener la distancia para los suyos, y después sería Marcao el que lograra evitar el tanto blanquiverde en no pocas oportunidades, después de que tuviera que producirse el cambio obligado por lesión. A falta de cinco minutos, Josan puso el juego de cinco con Miguelín. La posesión y los acercamientos fueron para el Córdoba Patrimonio, pero fue Navarra el que se encontró otra vez con el gol. Un error en la salida de los visitantes, lo aprovechó Terry, quien no falló en el mano a mano con Cristian. Con el choque sentenciado, Shimizu maquilló con el 6-4. Una derrota dura, pero para tener la moral alta pues se peleó hasta el último suspiro.