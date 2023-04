Josan González: “Queremos dar un paso importante al frente para conseguir nuestro objetivo”

Otra final y ya van... muchas, demasiadas, pero es que el objetivo bien que lo merece. El Córdoba Patrimonio de la Humanidad quiere mantenerse en la máxima categoría del fútbol sala nacional y en la actualidad se encuentra en una situación propicia para ello. Sin embargo y a pesar de recorrer un camino muy complicado en las últimas jornadas, la escuadra blanquiverde sabe que la meta no está ni mucho menos conseguida y deben ganar en su visita al Levante para dar un nuevo paso. De hecho, el técnico Josan González ha comparecido para los medios de comunicación y ha resaltado el potencial que tiene su plantel.

En primera instancia, el entrenador pontano ha subrayado la calidad que tiene el Levante a pesar de su situación en la tabla clasificatoria. “Un nuevo partido y como todos los de la Primera División pues de muchísima dificultad. Somos conscientes de que Levante es un equipazo, más allá de su situación en la tabla que sabemos que no refleja el perfil de jugadores que tiene. Hay cuatro o cinco futbolistas que fueron subcampeones de Liga y tienen un bagaje en la Primera División enorme. No podemos caer en la tentación y en la estupidez que va a ser un partido cómodo como no hay ninguno en Primera División. Cuando la dinámica era nefasta, ahora que estamos en un buen momento pues esa dinámica no va a hacer nada por nosotros. Tenemos que ser conscientes de la dificultad que entraña el partido, pero también de nuestro potencial que tenemos”.

Por otro lado, Josan González ha destacado el grado de implicación que tienen sus chicos en la recta final de la temporada. “Si seguimos con la mentalidad de concentración, de estar juntos, de no cometer errores y la capacidad de generar juego ofensivo, pues nos va a acercar mucho a ganar el partido que es lo que queremos para dar un paso importante al frente para conseguir nuestro objetivo. Vamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Los chavales están entrenando a un nivel increíble y creo que es el momento de dejarlo todo por este escudo, por esta ciudad y para dejar a Córdoba en Primera División lo máximo posible.