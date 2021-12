Duro revés en Jaén

Derbi andaluz por mayores aspiraciones en la cúspide de la tabla clasificatoria. Hasta Jaén se desplazó este sábado el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que visitaba por primera vez un Olivo Arena inexpugnable en lo que va de curso. Duelo de altísima dificultad, lo cual se dejó notar desde el comienzo del mismo. De hecho, el conjunto amarillo arrancó el partido mejor asentado sobre el parqué, y generando mucho más en ataque que los cordobeses. Es más, fue a los tres minutos cuando se produjo la primera oportunidad clara del encuentro, en un uno contra de uno de Carlitos ante Cristian, aunque la salida del meta le permitió hacerse grande y neutralizar la acción local. Pero el aviso estaba dado. Y no iba a ser el único en una tarde de la que pasar página lo antes posible.

Fueron las rotaciones lo que permitió mejorar al equipo de Josan González, cada vez más suelto en terreno rival. Así, se comenzaron a producir los primeros acercamientos, con golpeos peligrosos para Shimizu o Ricardo. El partido atravesó entonces un tramo muy eléctrico, en el que también dieron que hablar los visitantes. Había acercamientos, aunque no demasiadas ocasiones claras de gol. Eso sí, empujaba más ahora el Córdoba Patrimonio, que de una gran pared entre Shimizu y Ricardo, los dos más activos de los visitantes, el murciano logró sacarse un potente disparo ante el que tuvo que intervenir Henrique de manera salvadora.

En esas, tanto remar acabaría teniendo su recompensa, y ésta se produjo en una magnífica acción de Perin que, en solitario, se plantó solo ante la meta jienense para batirla y hacer el primero para los suyos. Sin duda, el ala brasileño está confirmando su crecimiento exponencial dentro de la plantilla, y sigue mostrando las excelentes sensaciones que ya dejó igualmente en el choque frente a ElPozo. Un verso libre y diferencial en el plantel califa.

No obstante, el equipo de Dani Rodríguez está igualmente cargado de artillería ofensiva, y no tardó en levantarse. Una jugada trastabillada en las inmediaciones del área de Cristian acabó con el esférico en los pies de Attos, que la puso con rabia a la escuadra devolviendo la igualdad apenas un minuto después. Fueron los peores momentos de los visitantes, que contaban ahora con toda la inercia en contra. Y es que el Jaén aprovechó el empuje del primer gol para voltear el resultado en su siguiente acción, mediante una gran volea de Alan Brandi tras saque de esquina.

La recta final del primer acto fue realmente amarga para el Córdoba Patrimonio, que jugaba entonces completamente sometido al ritmo marcado por los jienenses. A balón parado llegaría el tercero de la tarde, en una acción en la que Aicardo la sirvió para que Antonio batiera de nuevo a Cristian por bajo. Completamente abatidos, la pausa era la mejor recompensa en esos instantes para un Córdoba Patrimonio necesitado de reactivar sus ideas.

El segundo tiempo comenzó con dudas también en el bando visitante, aunque poco a poco fue recuperando la serenidad y yéndose hacia adelante en busca de la remontada. Fue, de largo, el tramo más tosco del partido, ya que ambos conjuntos jugaron muy al borde de lo legal. El dominio estaba siendo cordobés, y a base de corazón pudo recortar distancias Ricardo con un chut lejano que ahora sí superaba el muro de Henrique. Pero la fortuna no andaba muy favorable a los de Josan, que justo en la siguiente acción, encajarían el cuarto en un remate fortuito en el aire de Alan Brandi.

Pese al mazazo, no se iba a rendir para nada el Córdoba Patrimonio, que tras encajar el gol avasalló la portería jienense. Lucas Perin, Ricardo o Shimizu pusieron a prueba en no pocas ocasiones a Henrique, aunque en todas salió victorioso el guardameta local. Con todo, estaba sufriendo mucho el Jaén. A falta de cinco minutos, Josan decidió introducir el juego de cinco, pero tampoco eso funcionó. Tras varias jugadas fallidas sin lograr rematar a portería, un fallo en la circulación acabó con el robo de Felipe Mancha, quien a puerta vacía hizo el quinto con un disparo lejano. No le salía nada al cuadro califa, que incluso vio como el correctivo se ampliaba en una nueva pérdida que acabó en un pase de Aicardo que lo remató Míchel para hacer el sexto y definitivo. Quinta jornada sin ganar y una crisis que se acentúa.