El Deportivo Córdoba obtiene buenas sensaciones y levanta la cabeza

El Cajasur Deportivo Córdoba sumó este pasado sábado su primer empate de la temporada en un encuentro plagado de alternativas frente al filial del Roldán, donde comenzó ganando, vio como el conjunto murciano daba la vuelta al marcador, y en el tramo final volvía a nivelar la contienda para frenar así la racha de derrotas sufridas en las últimas jornadas.

El primer gol del encuentro lo anotó Andrea Pegue, quien se mostraba satisfecha con lo visto en la pista, ya que consideran que estuvieron “muy bien”, con “muchísimas ocasiones” y quizá les falta “mejorar en cuanto a finalización”, porque “al final se paga caro”. Con todo, “las sensaciones son muy buenas, éste es el camino que tenemos que seguir y estoy segura de que la semana que viene ya empezarán a llegar los tres puntos; hay que luchar por ellos”, añade.

La 21 deportivista hace una buena valoración del punto obtenido tras una semana complicada en el seno del club, y es que “el equipo venía de una etapa muy mala y por algo se tiene que empezar”, por lo que “hacía falta un cambio y ahora esto empieza aquí y que todo va a empezar a ir hacia arriba porque el equipo tiene la actitud y la calidad suficientes para sacar esto adelante”.

Pegue no ocultaba su alegría tras el encuentro, no sólo por haber marcado, sino también por su regreso a las pistas tras varias semanas de baja por lesión, ya que “para mí lo primordial era poder volver con el equipo por lo que comentaba antes, porque estábamos atravesando una racha muy mala, y tenía muchas ganas de volver a entrar y echar una mano de la manera que fuese, y ya con el gol, mejor no se podía volver”.

La próxima cita para las cajistas será el próximo fin de semana en la pista del Cádiz, colista de la categoría y aún sin puntos en su casillero, una circunstancia que Pegue no quiere que sirva para relajarse porque, tal y como ella misma recuerda, “ningún rival es fácil y mucho menos en esta categoría”, pero insiste en que “en el vestuario hay muy buenas sensaciones y obviamente, nosotras vamos a ir por la victoria”.