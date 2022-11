El Deportivo Córdoba, un aprendizaje desde la derrota

Una racha que debe desaparecer cuanto antes para que el descenso no sea el pensamiento protagonista en las próximas citas regulares. El Deportivo Córdoba no pudo sumar este sábado su primer triunfo de la temporada en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre y cayó de forma contundente frente al Camoens (1-9) en un mal partido que, además de frenar la reacción tras la victoria conseguida el fin de semana anterior, mantiene a las deportivistas en la parte baja del Grupo III de Segunda división con tres puntos en su casillero.

Sobre el citado encuentro ante Camoens, una de los jóvenes valores de la cantera cajista como es María Calañas, asegura que el del sábado fue “un encuentro que no se desarrolló como esperábamos, ni por supuesto queríamos que se diera un final así... En cualquier caso, los resultados que llevamos en este inicio de Liga ya no se pueden cambiar, así que tenemos que pensar en el próximo partido y corregir los errores de éste para intentar llevarnos lo máximo positivo y seguir pensando en la siguiente semana”.

La '11' cordobesa, a sus 16 años, reconoce que a este complicado comienzo de temporada se le puede sacar provecho porque “yo creo que de las derrotas se aprende más que de las victorias, y más tras una derrota tan abultada... En mi caso y desde mi visión, ya que nunca había vivido esto con el primer equipo, es un palo gordo pero sé que voy a aprender más que de ningún partido y creo que me va a servir mucho a nivel personal y también al equipo para darnos cuenta de que tenemos que seguir para adelante y que hay que seguir luchando, y pensar en conseguir la semana que viene los tres puntos, y así siempre”.

María Calañas, de cuyo estreno en Segunda División se cumplió reciente un año, repasa lo que han sido estos últimos doce meses para ella, analizando que “con respecto a mi primer partido me noto mucho cambio; recuerdo que en mi debut salí casi temblando ni siquiera sabía casi jugar con ellas, porque yo estaba acostumbrada a otra cosa totalmente diferente en el equipo cadete, con otra velocidad, y creo que esos aspectos los he ido cogiendo con el paso del tiempo, y diría que he ido progresando muchísimo. Voy a intentar seguir aportando al primer equipo todo lo que pueda y seguir sintiéndome poco a poco más cómoda en la pista; todo eso, en parte, es gracias a mis compañeras y al cuerpo técnico porque me están dando cada vez más confianza”.

Y, tal y como apuntaba la jugadora blanquiverde, el Deportivo Córdoba ya solo tiene en mente el compromiso del próximo sábado en la pista de El Ejido, donde “como equipo vamos a intentar darlo todo, demostrando que tenemos confianza entre nosotras mismas, porque yo confío en este vestuario, en mis compañeras, y sé que lo vamos a sacar adelante y este próximo partido yo creo que podría suponer un antes y un después; si lo ganamos, yo creo que nos va a servir mucho para que todas nos vengamos un poco arriba y confío en que saquemos los tres puntos, por todos los que nos siguen y también por nosotras mismas”.