El Córdoba Patrimonio vence y avanza a la final de la Copa de Andalucía

Último torneo previo al inicio de la temporada regular, y uno de los más relevantes en el panorama nacional encuadrado en el ámbito de las pretemporadas. La final de la Copa de Andalucía esperaba tanto para Córdoba Patrimonio de la Humanidad como para UMA Antequera. Pese a que los primeros, en la LNFS, partían con la vitola de favoritos frente a un conjunto antequerano encuadrado en la Segunda División, lo cierto es que la igualdad fue la tónica dominante durante gran parte del encuentro. Mengíbar fue un anfitrión de lujo para dos equipos que dieron el todo por el todo para tratar de lograr la victoria.

Así, el duelo comenzó con igualdad entre ambos conjuntos, y con un matiz táctico introducido por parte de Josan, que alternaba a Fabio con Víctor, utilizando al canterano en las jugadas de ataque para partir con superioridad gracias a su juego de pies. Sin embargo, no habría que esperar mucho para presenciar el primer tanto de la tarde, y sería favorable a los intereses antequeranos. Miguel, capitán de UMA Antequera, abriría el marcador con un potente disparo tras saque de esquina de Quique que se colaría sin paliativos en la meta blanquiverde. Pese a ello, la reacción de los de Josan fue inmediata. Un minuto después, Mareco colocaba la igualada con un tiro inteligente tras cazar un rechace de un tiro al larguero de Perin.

La igualdad estaba siendo la tónica dominante entre dos conjuntos que trataban de hacerse con el control del partido. Sin embargo, con el paso de los minutos, la balanza basculó ligeramente para un Córdoba Patrimonio de la Humanidad que mantenía la posición, pero al que le costaba generar. Poco a poco, los de Josan fueron enjaulando en su campo más y más a UMA Antequera, que se encomendaba a su capitán, Miguel, y a su estrella, Burrito. Pero el trabajo blanquiverde finalmente tuvo sus frutos, y Rafalillo anotaría el 2-1 al minuto catorce, aprovechando una buena internada de Perin por banda diestra, que cedió el pase de la muerte al canterano para poner por delante al Córdoba Patrimonio de la Humanidad.

Estaban siendo los mejores minutos del conjunto blanquiverde sobre el parqué de Mengíbar, a lo que los antequeranos respondieron con un tiempo muerto que volvió a ecualizar la balanza. Tras la charla táctica, UMA Antequera salió dispuesto a devolver su ventaja al electrónico, y gozaron de una buena ocasión de Álvaro Quevedo que detuvo Víctor pero, finalmente, el 1-2 sería definitivo al término de los primeros 20 minutos de juego.

La segunda mitad comenzó con un UMA Antequera más activo aún si cabe y dispuesto a volver a empatar. De hecho, no se haría de rogar el tanto ya que, a los tres minutos tras la reanudación, Miguel volvería a anotar, subiendo el segundo tanto a su cuenta particular, con un potente chut que instauraba el 2-2. Pero la alegría sería efímera para los de Tete ya que, tan solo un minuto después, Cobarro perdió los estribos tras perder la bota en una jugada y que el árbitro no detuviese el juego, ante lo que el jugador de Antequera reaccionó lanzando la bota a un jugador de Córdoba Patrimonio de la Humanidad y ganándose así una merecida tarjeta roja.

Los de Josan González tratarían de aprovechar estos minutos de superioridad numérica sobre el 40x20, y tendrían ocasiones personificadas en Lucas Perin y Arnáldo Báez. Sin embargo, Mario Almagro, en un gran esfuerzo defensivo, detendría hasta en cuatro ocasiones para mantener la igualada hasta la reentrada del quinto futbolista de UMA Antequera. Ya con la igualdad reinstaurada sobre el parqué, las fuerzas se igualarían, aunque el Córdoba Patrimonio llegaría con más claridad y, de hecho, Zequi tuvo en sus botas el 3-2, pero su disparo se acabó estrellando contra la madera de la portería de Almagro.

Conforme avanzaban los minutos, los equipos se cargaban de faltas en un partido que para nada pareció amistoso. Al ecuador de la segunda mitad, los antequeranos ya contaban con cuatro faltas, y poco después llegarían a la quinta, entrando en riesgo de doble penalti. Pese a que estaba mejor Córdoba Patrimonio, UMA Antequera tuvo una gran ocasión, de nuevo protagonizada por Miguel, que se encontró con un inconmensurable Fabio que detuvo con todo para mantener la igualada. La respuesta llego unos minutos después por medio de Muhammad, que cuerpeó cerca del área y se revolvió para lanzar un chut al larguero cuando Almagro ya estaba vencido. La pelota no quería entrar.

Las imprecisiones se apoderaban de un Córdoba Patrimonio ansioso, y eso lo aprovechaba UMA Antequera para recuperar y salir rápidamente al contragolpe, pero sin fortuna de cara a puerta. Los últimos minutos siguieron con la misma dinámica de un conjunto blanquiverde empujando, pero encontrándose con un Mario Almagro inconmensurable que detuvo todo, primero a Antoniazzi, y luego a Muhammad. Sin embargo, no pudo hacer nada ante el golazo de Lucas Perin. Un quiebro, una finta, y un potentísimo y ajustado zurdazo a la escuadra fue lo único que pudo derribar la muralla antequerana para, finalmente, colocar el 2-3, dar la victoria a Córdoba Patrimonio de la Humanidad y, con ello, el pase a la final de la Copa de Andalucía, donde esperará al ganador del duelo entre Mengíbar y Real Betis FS.