El Córdoba Patrimonio, en busca de desquitarse frente a un Burela herido

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad busca pasar página y centrarse en liga, y qué mejor rival para volver a la senda victoriosa que el colista de la categoría. Tras caer derrotado en los cuartos de final de la Copa del Rey frente a Industrias Santa Coloma, mientras veía como sus opciones de Copa de España se esfumaban con la victoria de Inter Movistar, el conjunto blanquiverde busca centrarse ahora sola y exclusivamente en la liga, con el objetivo de asegurar la permanencia lo antes posible y, siempre que los resultados acompañen, intentar mirar hacia la parte media de la clasificación en busca de llegar a optar a un puesto en el play off por el título.

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre recibirá, el próximo sábado, al colista de la competición. El Burela FS cierra la tabla de la Primera División con tan solo 4 puntos en su haber, siendo así el peor equipo de los 16 que componen esta Liga Nacional de Fútbol Sala. Dirigidos por Alberto Riquer, los gallegos aún no conocen la sensación de la victoria esta temporada, y tan solo han podido sumar mediante empates. Las tablas frente a Futbol Emotion Zaragoza, Real Betis, ElPozo Murcia y Manzanares le han llevado a sumar esas 4 unidades, que le sirven para colocarse ya a 8 puntos de los puestos de salvación.

Mirando hacia los precedentes entre Córdoba Patrimonio y Burela, el más reciente de ellos cae claramente a favor de los blanquiverdes. El partido de ida, disputado en tierras burelenses, acabó con goleada califa: 1-4 a favor de los de Josan González. Los tantos de Miguelín, Shimizu, Zequi y Ricardo cerraban una victoria histórica, que suponía el primer triunfo cordobés en tierras gallegas, ya que los dos encuentros previos habían acabado con empate y con victoria para el Burela.

Lo cierto es que Pescados Rubén Burela no ha logrado encontrar, ni mucho menos, su mejor versión en esta temporada. Tras lograr la permanencia la pasada campaña en los play out de descenso, el conjunto dirigido por Alberto Riquer optó por renovar ciertas piezas de su plantilla en busca de lograr la permanencia de manera más tranquila. Los fichajes de los cierres Isma y Wanderson , del ala Rikelme y del pívot Levi -que ha acabado abandonando el equipo más tarde- buscaban suplir las bajas del excordobesista Giasson; de los alas Renatinho, Javi Rodríguez y Quelle, y del pívot Matamoros. Sin embargo, la remodelación no ha ido como se esperaba, y entre los tres fichajes tan solo suman siete tantos.

De esta manera, el Burela se postula como uno de los equipos más débiles de la competición, habiendo anotado tan solo 31 goles, encajando mientras tanto 65. Un dato muy lejano a los 51 tantos a favor y 49 en contra que suma el Córdoba Patrimonio, que buscará hacerse fuerte de local y reconducir las sensaciones tras una amarga semana. Vista Alegre será clave para volver a sumar de tres, y el club lo sabe, por lo que se ha lanzado una promoción durante la semana en busca de llenar las gradas del pabellón. Los blanquiverdes tienen hambre de victoria, y una presa apetecible se le presenta el próximo sábado.