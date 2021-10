El Burela, un rival directo que busca la reacción

Un encuentro de altos niveles a pesar de los objetivos que intentan alcanzar uno y otro equipo. Tras vencer al Palma Futsal dominando el choque y disfrutando junto a su público en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre, el Córdoba Patrimonio de la Humanidad seguirá su camino particular en la máxima categoría del fútbol sala nacional y se medirá a un club que es muy competitivo en su propio pabellón y que intentará conseguir el ansiado objetivo de la permanencia en Primera División. Los chicos dirigidos por Josan González se enfrentarán el próximo sábado a un Burela que, a pesar de no conocer el dulce sabor de la victoria en los tres partidos disputados en la actual campaña regular -uno más con respecto a sus perseguidores porque adelantó la contienda del Levante por compromisos del plantel granota-, intentará alzar el vuelo y salir de la zona peligrosa de la tabla clasificatoria.

Por su parte, el conjunto gallego comenzó su particular camino en esta Primera División regida tanto por la Liga Nacional de Fútbol Sala como por la Real Federación Española de Fútbol midiéndose ante otro rival que estará luchando por la zona media de la clasificación. El Fútbol Emotion Zaragoza visitó el Pabellón Vista Alegre con la intención de conseguir sus primeros tres puntos de la temporada, aunque finalmente no fue posible. El cuadro dirigido por Alberto Riquer se adelantó en el primer minuto del partido por medio de Pitero y, aunque Jamur pudo retomar las tablas en el electrónico, Renato puso tierra de por medio hasta que llegó la acción que cambió el partido. El guardameta Edu fue expulsado a lo largo de la segunda mitad, aunque el Burela reaccionó y pudo empatar la contienda, logrando momentáneamente el único punto de la temporada.

Mientras tanto, las otras dos jornadas disputadas han sido una auténtica quimera para el conjunto gallego. Junto al partido frente al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el Burela acumulará tres partidos consecutivos en apenas tres semanas y, de los cuales, dos de ellos han sido contra equipos de superior calidad y que lucharán por los tres títulos nacionales que se celebrarán a lo largo de esta campaña regular. De hecho, el FC Barcelona le endosó un 6-1 en el Palau Blaugrana merced a los tantos de Ferrao, André Coelho, Sergio Lozano y Dídac. Aun así, esta tendencia fue en aumento, ya que los hombres de Alberto Riquer salieron nuevamente de Vista Alegre para medirse a un Levante UD en el Pabellón Municipal de Paterna que le costó en exceso hacerse con los tres puntos en un partido muy disputado en el que Rivillos lo desequilibró gracias a su hat trick.

Por otro lado, el plantel gallego no ha cambiado en exceso como sí lo han podido hacer otros equipos de la categoría como el Palma Futsal. Primeramente, el Burela dio salida a Giasson -viejo conocido por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad-, Jorge, Renato, Jorque Quelle y Javier, mientras que han conseguido incorporar a Ismael, Rikelme, Jonathan y Wanderson Carlos en busca de lograr la ansiada permanencia en la máxima categoría del fútbol sala a nivel nacional. Aun así y para alcanzar este objetivo, el equipo dirigido por Alberto Riquer deberá vencer este mismo fin de semana al conjunto blanquiverde.