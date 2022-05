El Bujalance, con el objetivo de la Copa en mente

Objetivo cumplido un curso más, pero no queda ahí el desenlace de la temporada. Una jornada más para soñar. Eso es lo que afrontará el Beconet Bujalance este próximo fin de semana. El conjunto rojillo no pudo superar al Sima Granada FS en el Pepe Montalbán, con el cual empató a tres en un choque muy intenso y muy físico, donde cualquiera pudo ganar. Sin embargo, las tablas fueron el resultado final, meritorias, eso sí, teniendo en cuenta que los nazaríes están peleando por una plaza en el play off, aunque agridulces, en definitiva, ya que dicho resultado puso fin a las opciones matemáticas de los de Fermín Hidalgo de poder clasificarse para la fase de ascenso. No obstante, una de cal y una de arena, ya que ese mal trago sí que abre la puerta de otra posibilidad competitiva, y esa no es otra que la opción de estar un curso más en la Copa del Rey.

En efecto, ese será el propósito ineludible para los bujalanceños en la última jornada de competición, en la cual viajarán a la cancha del Melistar Futsal. Un desafío muy duro, pues los melillenses se encuentran igualmente acariciando posiciones de la zona noble de la tabla en el Grupo V de la Segunda B. De este modo, el Bujalance se encuentra en estos momentos en la octava posición con 45 puntos, aunque a solo tres de distancia del quinto clasificado.

El sistema de competición determina que obtendrán billete para la próxima edición del torneo copero hasta el sexto clasificado. Una plaza que los rojillos alcanzarían en caso de ganar al Melistar en Melilla y que Coín empate o pierda su partido frente a su gente ante el Nazareno, ya que el filial de ElPozo no puede participar. La Coineña UDFS ocupa el séptimo lugar con 46 puntos. Con todo, según detalló el propio departamento de comunicación del Bujalance, el club tendría igualmente premio de Copa del Rey en caso de quedar séptimo si se confirman los rumores de que Zambú Pinatar será el próximo filial del Jimbee Cartagena, ya que el equipo pinatarense perdería su plaza copera en favor del siguiente equipo no filial. Sin embargo, eso es algo que se tendrá que saber antes del 20 de junio.