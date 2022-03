Antonio Casas y el don de la efectividad

Lo suyo es el gol, y lo está demostrando -en porcentaje- más que ninguno, que no es nada fácil en la actual plantilla del Córdoba CF. Son muchos los aspectos positivos que aporta a la plantilla blanquiverde Antonio Casas, aunque hay uno que, a día de hoy, sobresale por encima del resto. Y ese no es otro que el gol. Dicen que los delanteros viven de la producción que tienen arriba, y lo cierto es que la del ariete rambleño es realmente sobresaliente. Este mismo miércoles, en el encuentro celebrado en El Arcángel frente al Tamaraceite, el jugador cordobés sumó otro doblete para su cuenta particular, siendo imprescindible en que su equipo pudiera, al final, dejar prácticamente sentenciado el partido y poder afrontar los últimos minutos con plena tranquilidad.

En apenas unos meses se ha convertido en un verdadero ídolo de la hinchada cordobesa, y ya no solo por sus números, sino también por su condición de jugador nacido en la provincia, con lo que eso conlleva a nivel de identificación. Así, Casas acumula ya un total de trece dianas con la elástica cordobesa en lo que va de campaña, once de ellas firmadas en liga y dos más en la Copa RFEF. Por tanto, atendiendo a la competición doméstica, el jugador se sitúa como el tercer mejor artillero, por detrás de Willy y Fuentes y empatado con De las Cuevas. Eso sí, hay que puntualizar que todos ellos le sobrepasan notablemente en minutos jugados, estando el rambleño lejos de los futbolistas más usados por Crespo. Y aún así, su rendimiento es mayúsculo.

El don de la efectividad. Jugar, sea lo que sea, y cumplir. En total, el delantero ha disputado esta campaña 24 choques en liga, siendo titular únicamente en seis ocasiones. Y es eso justamente lo que permite dar otra dimensión a su producción. De los 11 goles que ha firmado, tan solo dos se produjeron en partidos en los que jugó de inicio. Unos números que, según los datos de BeSoccer, le sitúan como el futbolista que más veces ha visto portería partiendo desde el banquillo entre las cuatro primeras categorías del fútbol español.

“El gol entra o no entra. El otro día (que salió de titular) tuve muchas ocasiones y no entraron, pero al final, con calma y paciencia, el gol acaba entrando. Hoy han sido dos, y esperemos que la semana que viene sean otros cuantos”, resaltó Casas en rueda de prensa, admitiendo a su vez que entran ahora en “una semana clave, sobre todo porque tenemos varios partidos en muy pocos días. Hay que dosificarse bien, llevamos dos de dos, y vamos con todo a Montijo a sacar los tres puntos”. Finalmente, sobre el ambiente vivido en El Arcángel subrayó que había sido “inmejorable”, pues “piensas que hace unos años podías ser tú el niño que venía a animar al equipo. Ha sido un día único, sobre todo por los tres puntos conseguidos”.