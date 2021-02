Miguel de las Cuevas: "Quedan cinco finales y tenemos que ir a por todo"

Una verdadera final. Los últimos resultados del Córdoba en la competición liguera han hecho que el conjunto blanquiverde afronte este tramo final de la primera fase con muchas urgencias. De hecho, la plantilla califa deberá viajar hasta tierras hispalenses para enfrentarse a un filial en alza. El Sevilla Atlético se encuentra inmerso actualmente en una gran dinámica positiva, convirtiéndose así en el mejor equipo de este 2021, igualado a 10 puntos con Betis Deportivo y Linares Deportivo. Aun así, el futbolista Miguel de las Cuevas, un auténtico pilar fundamental en el vestuario, admitió en su paso por sala de prensa que el encuentro de este fin de semana ante el equipo dirigido por Francisco Gallardo es fundamental para sus aspiraciones. "El equipo sale con mucha confianza y creo que lo vamos a conseguir", explica.

Y es que el plantel tiene la necesidad imperiosa de ganar este fin de semana. Dado los resultados negativos ante Yeclano Deportivo, Recreativo Granada y UCAM Murcia, el Córdoba viajará hasta tierras hispalenses para lograr una victoria vital después del empate inesperado ante el filial nazarí. "Nuestra idea es siempre ganar. Como se puso el partido, si el equipo hubiera marcado un pelín antes, en los últimos minutos le hubiéramos dado la vuelta. En cada partido la cosa se complica. Somos conscientes de que tenemos que ganar y es momento de estar tranquilos. Estamos más cerca de ganar que de que se vayan los partidos. Quedan cinco finales y tenemos que ir a por todo", admite un De las Cuevas que solo piensa en el encuentro de este domingo. "Vamos partido a partido sabiendo cuál es el objetivo. Dentro del vestuario intentamos mentalizarnos porque el equipo está bien. Nos merecemos más puntos de los que hemos tenido. Tenemos que seguir la línea de trabajo. El equipo sale con mucha confianza y creo que lo vamos a conseguir".

Mientras tanto, la actualidad sigue dejando resultados sorprendentes en la mayoría de los grupos que componen la Segunda División B. Una de las consecuencias de esto es la poca solidez defensiva. Desde la llegada de Pablo Alfaro, el Córdoba pareció encontrar un nivel óptimo en la primera línea zaguera. Sin embargo, conforme los partidos han ido pasando, esta dinámica positiva se ha esfumado. "Tenemos que estar concentrados y ser contundentes atrás. En esta categoría hay que conceder muy poco. En estos últimos partidos nos han chutado cuatro veces y nos han marcado cuatro goles. Ahí es donde están los puntos", explica. Por otro lado, el futbolista alicantino, tras las últimas lesiones acaecidas, ha evolucionado como jugador y como persona. "Llevo tiempo jugando y nunca me había pasado esto. Ahora mismo estoy aquí sentado y vivo cada entrenamiento como si fuese el último. Para mí ahora es entrenamiento a entrenamiento. Hoy en día te llega cualquier palo y no puedes disfrutar del partido", además valora positivamente su debut goleador durante el pasado fin de semana. "Siempre gusta marcar, pero la pena es que no nos dio los tres puntos. Es un puntito más para seguir en la pelea. El gol me da confianza a nivel del trabajo que estoy haciendo. Al final tiene su recompensa y estoy contento".

Y es que el final de la primera fase está a la vuelta de la esquina. Por ello, el extremo blanquiverde advierte de que, a pesar de que quedan tan solo cinco partidos, son muchos puntos y que todos los encuentros son importantes, no solo el de este fin de semana. "Es un partido más sabiendo que quedan cinco. Tenemos que jugar con confianza y el vestuario está tranquilo a pesar de que quedan cinco partidos. Sabemos que llegarán los resultados. Es una final, pero aún queda mucho. Quien mejor lleve la presión de ganar va a estar arriba", apunta un De las Cuevas que se atreve a decir un pronóstico sobre quién ocupará los tres primeros puestos de la clasificación. "El Córdoba, el Córdoba y el Córdoba. Solo pensamos en nosotros mismos. Yo confío mucho en mis compañeros. Estamos haciendo las cosas bien y lograremos estar en el play off".