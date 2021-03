Xavi Molina: "Es el domingo o nada"

La última final antes de la segunda fase. Los resultados acaecidos durante toda la temporada han obligado a que el Córdoba no dependa de sí mismo para poder luchar por ascender a Segunda División. Y es que los chicos de Pablo Alfaro reciben este fin de semana al Betis Deportivo, aunque tendrán un ojo puesto en lo que haga el Sevilla Atlético ante el Yeclano Deportivo. El filial hispalense no debe conseguir la victoria ante el conjunto murciano y los blanquiverde tienen la obligación de doblegar al cuadro bético. Una serie de carambolas que no tapan la campaña irregular del club califa. Aun así, la primera plantilla cordobesa tiene la oportunidad de meterse en esa segunda fase entre los tres primeros puestos del Grupo IV-B e intentará conseguirlo este mismo domingo. Por ello, Xavi Molina, uno de los pesos pesados del vestuario, ha pasado por sala de prensa y ha admitido que el equipo lo dará todo para conseguir la clasificación. "Al final estamos donde estamos porque nos lo merecemos", explica.

Antes de pasar a lo puramente deportivo, Xavi Molina tuvo que ser retirado en el Estadio Municipal de Santo Domingo durante el fin de semana pasado y después de un lance del propio partido. El jugador catalán se encuentra a la perfección y preparado para medirse ante el Betis Deportivo. "Antes de todo me gustaría agradecer las muestras de cariño de la afición que me consta que ha habido un poco de preocupación. Decir que ha sido un susto, que estoy perfectamente y hoy he entrenado con el equipo. Pasó lo del domingo y estoy preparado para esta semana que va a ser bonita", aunque ha querido también recordar la jugada fortuita. "Es una falta lateral, estoy con mi marca, escucho a Edu y cuando va a salir desconecto porque sé que va él, pero el delantero en ese instante me empuja y me pegué un golpe con las piernas de Edu. A partir de ahí me quedo un poco tonto en el suelo y ya lo que se vio en televisión", afirma el zaguero.

Aun así, y tras recuperarse perfectamente, el central catalán ha vuelto a los entrenamientos con el partido de este domingo en el horizonte. Un encuentro muy importante para las aspiraciones de un Córdoba que llegará sin depender de sí mismo para poder luchar por subir a Segunda División. Por ello y primeramente, es crucial ganar ante el Betis Deportivo. "Nosotros tenemos que centrarnos en ganar este partido y en eso estamos. Prepararemos todo lo que podamos esta semana para poder llevarnos los tres puntos, sabiendo que va a ser difícil, pero lo tenemos claro. Es el domingo o nada. Una vez consigamos los tres puntos, pues ya miraremos en otros sitios. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos y dar nuestro mejor nivel para conseguir la victoria", apunta un Xavi Molina que subraya el potencial del filial verdiblanco. "El Betis Deportivo es un muy buen equipo. Es un filial atípico, con muy buenos jugadores, experimentados y que nos pondrán las cosas muy difíciles. Confío plenamente en que si nosotros estamos en nuestro mejor nivel, conseguir los tres puntos".

Por otro lado, la mala temporada del Córdoba, en cuanto a resultados se refiere, está generando incertidumbre en la hinchada cordobesista. Y es que de no clasificarse para la próxima Primera RFEF o Segunda B Pro, la entidad blanquiverde bajaría una división y jugaría la temporada que viene en la cuarta categoría del fútbol español. Aun así, Xavi Molina hace autocrítica y no cree que el problema real haya sido las lesiones sufridas en la plantilla. "Puede haber mil factores. Las lesiones nunca llegan en el mejor momento porque nunca es un buen momento para lesionarse. A mí me costó mucho entrar en el equipo porque me lesioné en pretemporada, después recaí y he tenido algún problema. Es verdad que hemos tenido jugadores importantes que no han tenido la continuidad que podrían haber tenido. Al final estamos donde estamos porque nos lo merecemos. Creo que ha habido momentos donde no hemos conseguido sumar más puntos y ahora nos toca centrarnos en el presente porque es lo más importante en estos momentos", culmina.