Una vuelta dulce para el Córdoba CF

El primero de un 2023 que se espera que sea, al menos, igual de brillante que el 2022. El Córdoba CF afrontaba el inicio de un nuevo año tras dejar atrás otro donde el éxito y la felicidad han estado ligados con el día a día del primer equipo blanquiverde. Sin embargo y conforme las citas ligueras van pasando, la exigencia del conjunto califa siempre es mayor y lo que parecía un objetivo lejano como es el ascenso directo pues, poco a poco, se está convirtiendo en una meta más realista. Aun así, el play off sigue siendo lo prioritario y, para ello, los chicos dirigidos por Germán Crespo tenían que dejar atrás las dos derrotas consecutivas cosechadas frente a la AD Alcorcón y a la AD Mérida para vencer a un San Fernando que pronto avisó de que iba a plantar mucha batalla.

Todo indicaba que iba a ser un encuentro frenético ante dos equipos que estaban llamados a reencontrarse con la victoria, pero nadie esperaba que, por lo visto en el cuadro visitante, fuese tan dinámico desde el minuto uno. El San Fernando salió al terreno de juego queriendo agradar a su nuevo técnico, un Pablo Alfaro que se estrenaba en el banquillo gaditano y, en la primera acción con peligro del encuentro, encontró el premio del gol. José Ruiz se vio superado por un Gabri Martínez que vio libre de marca al segundo palo a un Biabiany que anotó a placer el primero del duelo para el júbilo del respetable que había acudido al Estadio Iberoamericano.

El Córdoba CF se encontraba incómodo sobre el terreno de juego gaditano y se vio sorprendido por ese ímpetu inicial de un San Fernando que ahora tenía el duro objetivo de mantener esa victoria momentánea. Aun así, el conjunto blanquiverde también iba a estar acertado de cara a portería en esos primeros compases de la contienda gracias a un centro medido de Carracedo que encontró la cabeza de un Diarra que mandó el esférico al fondo de la red local. Gracias a esto y además de igualar el choque de una manera eficaz y rápida, los pupilos de Germán Crespo iban a dominar en cierta manera la contienda e incluso Antonio Casas tuvo el segundo en su cabeza, pero el intento del rambleño se marchó rozando el poste.

Entretanto, la igualdad seguía latente. No parecía un encuentro donde el líder -antes de la disputa de los primeros encuentros de la jornada- se enfrentase a un rival que se encontraba disputando el descenso y que acumulaba seis duelos sin conocer la victoria. Una razón más de la igualdad que existe en una categoría donde no da un respiro, al igual que un San Fernando que quería aprovechar cualquier despiste defensivo de un Córdoba CF que vio como el cuadro gaditano probaba hasta en dos ocasiones a un Carlos Marín que, al igual que en 2022, mostró una gran entereza bajo los palos visitantes.

Por su parte, los pupilos dirigidos por Germán Crespo demostraron una vez más la pólvora que cosechan en su zona ofensiva y, con el paso de los minutos, el dominio fue aún más palpable. De hecho, el Córdoba CF avisó en primera instancia merced a un buen disparo de Willy Ledesma que obligó a José Perales a realizar una estirada magnífica, aunque el guardameta local no pudo hacer nada en el segundo acercamiento. Tras una gran jugada a nivel colectivo, el balón cayó en los pies de un Christian Carracedo que, al borde del área, aprovechó el bote pronto del esférico para poner por delante al cuadro blanquiverde justo antes del paso por vestuarios.

En la vuelta del descanso, el San Fernando tenía que dar un paso al frente en busca de dominar la posesión del esférico y lo hizo, encerrando en varias fases a un Córdoba CF que se encontraba cómodo sin el balón en sus pies y tratando de salir rápido al contragolpe. Aun así, el conjunto gaditano tenía mucha rapidez por banda y trató de emular la jugada que valió el primer tanto de la contienda. De hecho, Gabri Martínez consiguió nuevamente la espalda de su par para dejar al segundo palo a un Biabiany que, con Carlos Marín ya batido, mandó el esférico inexplicablemente por encima del larguero.

Aun así y a pesar de los numerosos intentos del conjunto local, el Córdoba CF se caracteriza por ser un equipo muy peligroso al contragolpe y más aún con espacios. Tanto fue así que, en primera instancia, Simo tuvo en sus botas el tercero tras un mano a mano con José Perales que Rafa Páez salvó en la misma línea, mientras que, unos diez minutos más tarde, Willy Ledesma no perdonó. El máximo goleador blanquiverde ocupó la posición de punta en solitario después de que Germán Crespo moviese el banquillo y esto lo aprovechó el ariete extremeño para cazar un gran pase de De las Cuevas al segundo palo, poniendo así aún más distancia en el electrónico.

Sin embargo y cuando todo parecía que iba a ser un tramo de final plácido para los visitantes, Christian Delgado vio la segunda amarilla en su cuenta particular y dejó al Córdoba CF con un futbolista menos para los últimos 20 minutos. Una situación casi desconocida para un cuadro blanquiverde que ya jugó en inferioridad numérica casi 80 minutos ante el Pontevedra, aunque los problemas iban a aparecer rápidamente con un San Fernando que, a través de su técnico Pablo Alfaro, también permutó sus piezas, dando más contundencia a su propio ataque y dejando prácticamente sin armas a su zona defensiva.

En cambio, el San Fernando no encontró los huecos que sí veía cuando su rival se situaba con once futbolistas sobre el terreno de juego. No era demérito de los locales, sino que mérito de un Córdoba CF que consiguió replegar líneas y no dar huecos al conjunto gaditano. A pesar de este último esfuerzo físico, el cuadro dirigido por Germán Crespo consigue volver a la senda de la victoria para inaugurar este 2023 y retornará a El Arcángel la próxima semana para terminar la primera vuelta del campeonato liguero liderando la tabla clasificatoria del Grupo I de Primera RFEF después de los triunfos de la AD Alcorcón y del Real Madrid Castilla.