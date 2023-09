La poca solidez defensiva, problema continuo en el Córdoba CF

Cuatro partidos, tres derrotas y ocho tantos encajados. Unos números bastante malos para un aspirante claro a la pelea por el play off por el ascenso a la segunda categoría del fútbol español. No todo se consigue con un discurso o unas intenciones, sino que los resultados se ganan en el césped a base de actitud, ganas, intensidad y goles, sobre todo goles. La eficacia en el balompié es la parte más importante junto a la solidez defensiva, dos aspectos que no estuvieron presentes en el Córdoba CF en la vuelta a El Arcángel para recibir al Linares Deportivo el pasado sábado.

Nada cambia en El Arcángel

Tras encajar una dura derrota, Youssouf Diarra paso por la sala de prensa de El Arcángel donde destacó el dominio del conjunto blanquiverde durante todo el encuentro, aunque echa en falta lo que ya existió durante las tres primeras jornadas: acierto de cara a portería. “Es verdad que en la primera parte hemos tenido muchas llegadas, pero con cero claridad y tenemos que mejorar eso. Ellos han tenido una y la han metido para dentro. Tenemos que mejorarlo en los entrenamientos y ya está, no queda otra que seguir. Te puede pasar lo que ha pasado, que ellos te llegan una y te la meten”.

Sin embargo, el principal punto a desarrollar durante las sesiones diarias es la fragilidad defensiva que está sufriendo el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde ha encajado ocho goles en cuatro partidos, lo que le ha supuesto ser el equipo más goleado antes de esta jornada de todo el Grupo II de Primera RFEF. Un aspecto a mejorar y con urgencias debido a que le ha costado principalmente sumar únicamente tres puntos de los doce posibles y presumiblemente dormirá dentro -o muy cerca- de los puestos de descenso a Segunda RFEF durante toda la semana.

Por tanto, Diarra ha explicado que lo de defender “es de todo el equipo”. “Atacamos todos y defendemos todos. Tanto los centrales como los medios o delanteros tenemos que ajustar más la línea y somos un equipo. Tenemos que juntar más la línea y ayudarnos el uno al otro”. Asimismo, el mediocentro se ha mostrado muy “contento” con la filosofía de Iván Ania. Desde el primer día que llegó me dijo que él me prefería de ocho, que prefiere que pise área y la verdad que donde me ponga yo estoy contento“, ha culminado.