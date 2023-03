Simo: “Queremos dedicar la victoria a Gudelj”

Vuelta a lo deportivo aunque la mente puede seguir puesta en lo ocurrido el pasado fin de semana en El Arcángel. El Córdoba CF retorna a la competición liguera visitando al Pontevedra el próximo domingo y con el objetivo de conseguir una victoria para seguir disipando las posibles dudas que puedan estar instauradas en un entorno cordobesista que, desde el pasado sábado, sigue con el corazón encogido por lo ocurrido con Dragisa Gudelj. Sin embargo, esta es una acción que podría haber unido aún más a un vestuario que tratará de regalarle el triunfo a su compañero, tal y como relata Simo en su comparecencia ante los medios de comunicación.

En primera instancia, el jugador del Córdoba CF ha agradecido a todas las personas que actuaron en el momento del desvanecimiento de Dragisa Gudelj y ha explicado que esta ha sido la primera noche que ha podido descansar bien. “Tengo una amistad muy grande con Dragi y es una situación de angustia, de mucho miedo y bueno, gracias a Dios está bien. Gracias a Dios y a los médicos de tenerle en vida con nosotros”, ha apuntado un Simo Bouzaidi que desconoce el parte médico en la actualidad. “Os puedo comentar que yo le dije que, en el momento que lo vi tirado en el césped, si hubiera bajado Dios y me hubiera preguntado si dejo el fútbol para que él siguiera viviendo, pues hubiera dejado el fútbol claramente. Le dije que yo quería que estuviese bien antes de pensar en cosas secundarias como el fútbol. Hay que darle prioridad al fútbol”.

Por otro lado, el futbolista ha afirmado que es “normal” la sensación de angustia vivida porque se ha vivido una cosa que no se suele vivir en un campo de fútbol, además de que el protagonista ha sido una persona “especial” en el vestuario. “Conforme pasan los días nos vamos recuperando y Dragi nos transmitió que ese momento de angustia tenemos que transformarlo en alegría y buena vibra para sacar esto adelante. Si antes teníamos suficientes motivos para sacar esto adelante, ahora tenemos a Dragi que es una motivación extra. Queremos dedicarle la victoria”. Entretanto, Simo ha aclarado que no sabe aún si estará en Pontevedra y que está a la espera de una respuesta de la Real Federación Española de Fútbol, aunque ha admitido que prefiere perderse este partido y estar presente ante el Racing de Ferrol porque “sería especial por lo de Dragi, ganar y dedicarle la victoria a él”.

Además, esta situación ha demostrado la unión que existe en el vestuario del Córdoba CF, tal y como ha explicado Simo. “Cuando Dragi estaba en el suelo, José Alonso fue corriendo a por él... Ahí se ve la unión que tenemos entre todos. Es una situación complicada pero la vida hay que vivirla feliz porque no sabes lo que puede pasar. El grupo está más unido que nunca. Era una situación complicada, pero todo ha salido bien. El míster está con nosotros y somos una piña. Vamos a ir todos en la misma dirección”. Siguiendo este mismo hilo, el jugador blanquiverde ha apuntado qué le dijo a Dragi cuando lo vio en el hospital. “Se me cayó la lagrima y le dije que casi le pierdo, que casi no lo cuenta. Él está bien, contento, como siempre. Empezamos a hablar de todo, de la vida, de cómo hay que valorarlo. Hay que ser feliz en esta vida porque no sabes si el día de mañana no estás aquí. A disfrutar del momento siempre”.

En lo que respecta únicamente al rival, Simo ha subrayado que ya no hay zona baja y que hay que “competir” y sacar un “resultado positivo”, sea quien sea el rival. “Ya no hay zona baja. Esta temporada, todos los equipos de esta liga necesitan los puntos y no hay posición que valga. De aquí a final de temporada solo quedan finales. Hemos podido estudiar al Pontevedra y sí lo hemos podido ver. Estamos trabajando para afrontar ese partido”, ha culminado.