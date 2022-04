Dos partidos, un ascenso y una detención

Como si de un capítulo de la mítica serie Aquí no hay quien viva se tratase, aunque en lo referente al Córdoba CF. La temporada blanquiverde en Segunda RFEF no estaba siendo normal para un club que debería competir, como mínimo, en Segunda División, pero los últimos acontecimientos están provocando que el ascenso del equipo califal se demore más de lo habitual. Los chicos dirigidos por Germán Crespo deben vencer este mismo fin de semana en El Arcángel, aunque no dependen de sí mismos para lograr la promoción directa a Primera RFEF, ya que debe perder su enfrentamiento el Cacereño de este mismo fin de semana ante el Montijo, disputado en el Emilio Macarro.

En efecto. El Córdoba CF debe esperar que el Montijo pueda conseguir una nueva victoria en su fortín ante el segundo clasificado del Grupo IV de Segunda RFEF. Curiosamente, los tres equipos implicados en esta ecuación -Villanovense, Montijo y Cacereño- han sido de las pocas plantillas que han conseguido arrebatar puntos a la escuadra blanquiverde gracias a los dos empates y una derrota lejos de El Arcángel. Por ello, los chicos dirigidos por Germán Crespo tienen aún más ganas de certificar el ascenso de manera directa en esta misma jornada y celebrar un ascenso en diferido que, a pesar de que no es seguro, los diferentes dispositivos ya han sido programados por el Ayuntamiento de Córdoba.

Tal y como informó este periódico a lo largo del día de ayer, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, confía en que el Córdoba CF pueda ascender este fin de semana y que así se celebre esta gesta durante el Domingo de Ramos en la plaza de Las Tendillas, sin afectar a la Carrera Oficial o demás recorridos de la Semana Santa. En la misma comparecencia, el alcalde recalcó que “ojalá se dé” y recordó que esta plaza no tiene “especial afección” ni recorridos el Domingo de Ramos por la tarde, por lo que “no habría inconveniente en que la afición saliera a celebrar el ascenso”. Por otro lado y para que esto ocurra, el Córdoba CF debe vencer al Villanovense este sábado y esperar que, durante la jornada matinal, el Montijo doblegue al Cacereño, aunque los problemas extradeportivos están marcando las horas previas a este choque.

En lo que atañe a la actualidad de los rivales del Córdoba CF, el presidente del Montijo, Emilio Blanco, ha sido detenido durante el pasado 4 de abril por presunta falsificación de certificados con el fin de contratar jugadores, tal y como adelantó hoy.es. Según la Policía Nacional en una investigación que comenzó el mes de noviembre de 2021, el mandatario pedía permisos de residencia para extranjeros por estudios, cuando en realidad lo que hacían era jugar al fútbol. Con esta detención, el ambiente previo a un derbi extremeño queda empañado y la estabilidad del Montijo queda en entredicho. Aun así, la entidad blanquiverde mirará este enfrentamiento con ganas de, si se ha ganado previamente al Villanovense, celebrar el ascenso en Las Tendillas.