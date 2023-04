Manuel Mosquera: “Mis jugadores lo están dando absolutamente todo en el campo”

“Lo mejor en estos momentos es callarse, seguir trabajando y mantenerse firme”. Esa ha sido una de las frases con las que Manuel Mosquera ha comparecido en la rueda de prensa posterior a la derrota cosechada en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda. El Córdoba CF, con todos los resultados de sus rivales más directos a su favor, tenía una oportunidad de oro de volver a reengancharse a la pelea por el play off, de volver a depender de sí mismo para disputar esa promoción de ascenso, y de volver a ilusionar a una afición hastiada y desgastada. Sin embargo, por enésima vez, los blanquiverdes volvieron a decepcionar, volvieron a caer derrotados, y volvieron a arrojar una loza más en la espalda del cordobesismo.

Manuel Mosquera, técnico del Córdoba CF, ha atribuido la derrota a “bastantes fases del partido”, siendo la fundamental, la que marca el devenir del mismo, el comienzo, ya que ha reconocido que no salieron “con la activación que requería”, y eso provocó el córner y el posterior gol. Tras ello, fueron “creciendo en el partido, haciendo cosas mucho mejores”, pero ese tanto hizo que el Rayo Majadahonda estuviese en una predisposición de “mantener el gol todo el partido”, defendiendo su ventaja. Aún así, para el gallego, “en la segunda parte con las variaciones que hemos hecho, con los cambios de jugadores que hemos hecho, hemos tenido muchos momentos para empatar el partido, que hubiese cambiado el trascurso, pero como no llegó, llegamos a ese final del partido que tampoco gestionamos bien”.

Pese a todo ello, no queda otra para el preparador que “insistir y seguir”, ya que “aquí no se rinde nadie”, y aunque es consciente de que “esto no consuela hoy a nadie”, espera “cabeza alta, porque no nos rendimos. El camino va a ser insistir, insistir e insistir, y no vamos a bajarnos de ahí. No vamos a permitir que nadie en el Córdoba CF, con su escudo e historia, se rinda. Ni de broma”. Pese a ello, también ha reconocido que en estos momentos, “es difícil decir cosas -a la afición-”, por lo que lo mejor es “callarse, seguir trabajando, y mantenerse firmes, porque decir cosas puede herir más sensibilidades”. Así, ha aseverado que deben “seguir trabajando”, y, a la gente, agradecerles “por venir, por seguir estando ahí y por llevar tanta gente a nuestro estadio”. Solo pide que “insistan en nuestra insistencia, que estén con nosotros, que esto ocurre, que igual que hemos estado mucho tiempo primeros y manteníamos esa inercia y era todo a favor, ahora toca lo contrario, remar todos juntos, porque ahora toca unidad, clara y de todo el mundo, y eso es lo que tenemos que trabajar.

Volviendo al partido, Mosquera ha reconocido que el gol fue “un detalle en una jugada de estrategia”, en el que “faltó pensar que ese balón tenía que salir del área”, y que eso provocó que el Rayo Majadahonda se cerrase, aunque han ido solventando este candado. “En la primera parte tuvimos un tiro al palo y llegadas, y en la segunda hay un tramo muy bueno nuestro, con ocasiones, pero no las marcamos”, ha detallado, reconociendo además que al Córdoba CF le ha ido “costando” más, ya que “el no marcar las ocasiones de gol nos va haciendo mella en el empuje”. Pese a ello, ha querido subrayar que sus jugadores “lo están dando absolutamente todo en el campo, están poniéndose en disposición de hacer todo lo que trabajamos, y eso a veces el fútbol no lo compensa”.

Además, también ha abordado uno de los principales problemas de los blanquiverdes en estos últimos meses, que es la falta de gol. Por un lado, el tanto del Rayo Majadahonda “les ha transformado”, y han pasado a “aguantar, fortalecerse y trabajar”, mientras que su equipo, en las ocasiones que ha tenido, “es de Perogrullo, o tienes ese acierto o no lo tienes”, y, “si aciertas, cambia el partido, la mentalidad, la confianza y todo”, pero no lo tuvieron. “Buscábamos ese empate, que pudo llegar en la jugada en la que hay un penalti como una catedral, pero no lo vio el árbitro”, ha añadido, reconociendo que no ha pedido explicaciones al árbitro, pero que desde su posición, “el línea y yo lo hemos visto igual, y quizás el árbitro no lo ha visto bien. Las imágenes están ahí, pero si no la ve, no la ve”.

Por último, ha alentado a los suyos, recordando que “una dinámica negativa”, como la del Córdoba CF, provoca cosas que son “difícil explicarse”, como el hecho de que su equipo, “con la calidad que tenemos en definiciones, no entren”, pero “a veces ocurren estas cosas, y la mejor forma de cambiarlas es revelarse”. “ Hay que ser más fuerte, más firme, darle la vuelta a una inercia negativa”, y trabajar en ello hasta que llegue ese momento en el que todo cambie, que llegara a base de “insistir, de mantener la cabeza alta, de mantenerse firme en el trabajo”. Mientras tanto, para Mosquera, “ser entrenador del Córdoba CF es un honor. Es un honor más grande estar aquí en momentos malos también, porque para eso somos entrenadores, y para eso hemos sido educados en esta profesión: para lo bueno, para lo malo y para lo regular. Pero cuando es malo, es cuando uno está más orgulloso de estar en un sitio, y estoy muy orgulloso de ser del Córdoba, de pertenecer al Córdoba, y de pelear, insistir y trabajar para que esto salga todo bien”.