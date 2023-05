Manuel Mosquera: “Hemos trabajado para conseguir la primera victoria”

Objetivo séptima plaza, y un puesto en la Copa del Rey de la próxima temporada. Esa es la máxima con la que juega el Córdoba CF y con la que afrontará los dos últimos partidos de la temporada, que le enfrentarán al Mérida AD primero, y al CD Badajoz para completar la campaña en El Arcángel. Sin embargo, el fracaso deportivo, evidente, ya ha tenido sus primeras consecuencias en forma de salida, con la despedida de Javier González Calvo como consejero delegado y máximo dirigente del club, y con la llegada de Antonio Fernández Monterrubio para ocupar su puesto. Semana movida en lo institucional y que, sin duda, habrá afectado al terreno deportivo.

Vuelta al Estadio Romano con un Mérida al alza

En la rueda de prensa previa al duelo ante el Mérida, Manuel Mosquera ha reconocido que la salida de González Calvo ha sido “sorpresiva e inesperada”, ya que al haber llegado en estas semanas “no tenía constancia de estos cambios”, en una figura que para él “es muy importante”, ya que se han “conocido en circunstancias difíciles, nos ayudó -al Extremadura-, y al llegar de la mano de él te queda un vacío”. Pese a ello, es consciente de que “son decisiones de arriba y se aceptan”, aunque eso no quita que haya sido una semana “convulsa porque llega Antonio -Fernández Monterrubio- y tendrá que ver su visión desde el principio, y llega al club a hacer los deberes que le han puesto”. Aún así, él y su plantilla han “trabajado para conseguir la primera victoria mañana”, ya que es “un objetivo de cabezonería”.

Siguiendo con Fernández Monterrubio, Mosquera ha apuntado que “lo que nos ha querido trasladar, siendo difícil, es que haya normalidad”, reconociendo que el nuevo consejero delegado ha llegado para intentar “echarnos una mano”. Además, durante la semana ha sido conocido el hecho de que la primera plantilla aún no había recibido el cobro de la nómina de abril, hecho que también ha abordado Mosquera en rueda de prensa, apuntando que “ha sido por circunstancias internas que no podía contar”, pero que, pese a todo, ha notado “muy bien a la plantilla y sin mayores consecuencias”. “La semana es convulsa por como empieza, pero se ha ido normalizando porque en este mundo aprendes a aceptar con normalidad los cambios”, ha añadido.

En el plano deportivo, siguiendo con ese “objetivo de cabezonería”, Mosquera ha reconocido que le gustaría llevarse al menos una victoria, “que ganemos un partido pero para quitárnoslo todo”, sin que ello quite que “como profesionales tenemos que pelearla”. “Somos una incógnita, hemos trabajado igual de bien, con profesionalidad y dignidad, y vamos a ir a ganar el partido con todas nuestras fortalezas”, ha apuntado, recordando que esta mala racha “a un profesional, le puede pasar”, pero que “si analizas el trabajo diario, partidos y, si buscas errores y aciertos, no hemos ganado porque no tocaba ganar por mil motivos, pero no se me va a quedar una sensación mala por no haber ganado, simplemente esa rabia”. Así, ha recordado que “quedan dos partidos”, y que “si terminas con dos victorias, de alguna manera, terminas bien”, volviendo a incidir en el objetivo de la séptima plaza, y apuntando que “es prestigio para el club e ingresos económicos”.

Junto a Unionistas, el principal rival del Córdoba CF para ese puesto es el propio Mérida, del que ha confesado que es un equipo “que ha hecho una grandísima temporada, con una idea muy clara y siendo un equipo reactivo que sabe buscar el momento del partido para penalizar los fallos que tengas”. Al encuentro llegan “con esa sensación de haber hecho una gran temporada, y están disfrutando”, por lo que serán un equipo “rocoso” que no cree “que propongan”. “Los vi en directo contra el Racing de Ferrol, y fue un partidazo, ganaron bien contra un gran equipo”, ha confesado, añadiendo que espera “un partido durísimo” ante un rival que “coronaría una gran temporada con esa séptima plaza”. “Vamos a ponerlo todo para terminar muy bien nosotros, y, si tenemos el séptimo puesto, es un objetivo profesional muy bueno”, ha apuntado, explicando que espera “un partido con dos estilos totalmente diferentes”, en el que “el que esté en su escenario más tiempo y mejor, se llevará el partido”.

Así, en el apartado de bajas, ha subrayado que serán 19 jugadores los convocados, ya que se recupera a Canario para estos dos últimos duelos, por lo que siguen siendo baja Carlos Puga, Felipe Ramos, Ekaitz Jiménez, Javi Flores y Dragi Gudelj. Para finalizar, ha hablado sobre la polémica baja del primero, acusado por fingir una pubalgia, pero del que Mosuqera ha recordado que “el equipo médico dice que tiene una afectación en el pubis, y él dice que con esa afectación no puede jugar porque le molesta y le impide estar a pleno rendimiento”, por lo que el entrenador cree “en lo que me dice él”.