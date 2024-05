Kuki Zalazar: “Córdoba está muy diferente a cuando llegué. La gente está muy ilusionada”

Las horas pasan y los nervios van en aumento. El Córdoba CF afrontará de nuevo un play off para subir de categoría después de ocho años de último, aquella promoción en la que cayó de manera muy polémica ante el Girona FC en Montilivi. Ahora, la realidad es bien diferente. La entidad blanquiverde peleará por subir a Segunda División, volver al fútbol profesional y eso lo sabe la ciudad, que poco a poco se está volcando con la escuadra blanquiverde. Sin embargo, esa tensión no se puede extrapolar a un vestuario que sabe que sus posibilidades aumentaran si la ciudad sigue apoyando al club, tal y como ha indicado Kuki Zalazar a los medios de comunicación.

Y es que esta semana está siendo muy ilusionante. Los aficionados cordobesistas quieren devolver a su club a Segunda División y se están haciendo notar. En su paso por sala de prensa, Kuki Zalazar ha explicado esto mismo, que se ha encontrado una ciudad “muy diferente” a la que llegó. “La gente está muy ilusionada, le gusta al equipo. Se nota en el estadio, ellos van a ser el primer gol del play off. Van a haber momentos muy complicados y los necesitamos. Es una obligación llenar El Arcángel”.

Por otro lado, no será nada fácil porque, en frente, está una Ponferradina que llega después de descender a Primera RFEF, con el objetivo de volver lo antes posible al fútbol profesional. “Tiene muy buenos jugadores. Va a ser un partido muy difícil. Son un equipo muy difícil, aprieta en casa, es un estadio bonito. Va a ser un partido muy difícil como todos”. Asimismo, Kuki tiene un pasado en El Bierzo y sabe mejor que nadie cómo es El Toralín. “Estuve un año ahí y puedo decir que es un afición volcada al equipo. Jugarán sus cartas. La grada te da una sensación de agobio y como local te ayuda mucho. Es una buena afición”.

Asimismo y entrando en dinámica blanquiverde, Kuki Zalazar ha explicado que el encuentro ante el Algeciras era más importante de lo que parecía realmente porque era crucial “terminar con buenas sensaciones”, ya que “ha sido una Liga muy buena”, aunque ahora todo es diferente. “Viene una semana de play off, una semana de prepararnos, para llegar lo mejor posible para el partido”. Un duelo en el que todo el mundo apunta a que el mediapunta será titular gracias a su gran rendimiento durante el tramo regular. Llevaba muchos años sin jugar en mi posición, que es en la que más destaco, Vengo a un nivel bueno de confianza. Me he ido encontrando mucho mejor sin jugar prácticamente antes de venir. El equipo llega en un mejor momento. Es la primera piedra del camino que nos encontraremos“, ha culminado.