El Córdoba CF instalará pantallas en Vista Alegre para seguir su encuentro ante la Ponferradina

No se pudo conseguir en El Arenal por distintos permisos pero sí que ha podido ser una realidad en un recinto mítico para los blanquiverdes. Y es que en 1999, el Córdoba CF se encontró en una tesitura muy complicada: el Cartagonova no otorgó entradas a la afición visitante y cerca de 2.000 cordobesistas, tras previo acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba, se reunieron en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre para ver, a la postre, el ascenso de la entidad califal a Segunda División. Esto mismo ocurrió en la vuelta de la segunda eliminatoria en 2008. Esta vez, el conjunto cordobés tenía que mantener un 2-0 conseguido en la ida y el Huesca no puso facilidades a la hora de desplazar aficionados andaluces, el resto, como ya se sabe, es historia.

16 años después, el Córdoba CF quiere repetir la fórmula que tantas alegrías le ha dado en el play off pero con un dispositivo montado en El Arcángel, teniendo, además, una fan zone para congregar a todos los aficionados que, por unas razones u otras, no iban a desplazarse hasta Ponferrada. Sin embargo, los derechos televisivos privados eran un escollo importante a la hora de emitir de manera gratuita el partido, pero la decisión de Canal Sur de dar en abierto la promoción tanto de la escuadra blanquiverde como del Málaga CF ha facilitado el problema.

Aun así, dada la hora de la ida de la primera eliminatoria y el poco tiempo de maniobra, la entidad califal ha decidido pedir los permisos oportunos para que se vuelvan a instalar las pantallas gigantes en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre 16 años después para que sus aficionados se congreguen en masa y puedan disfrutar con sus amigos o allegados de uno de los partidos más importantes de la historia reciente del club.

Tal y como ha podido saber Cordópolis, el aforo será ampliado de 3.500 que albergan las gradas del Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre a 3.900, siendo 400 las butacas máximas que pueden colocar en pista por ley para eventos deportivos de este calibre. Por tanto, varios miles de cordobesistas podrán ver cómo el Córdoba CF da su primer paso en un play off después de cinco años sin pisar el fútbol profesional.